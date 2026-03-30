Gobierno frena expropiación de Colonia Dignidad y desata críticas

30 mar. 2026 - 08:39 hrs.

¿Qué pasó?

Una decisión del Gobierno abrió un nuevo foco de debate político luego de que se confirmara que se revertirá la expropiación de la exColonia Dignidad, medida que había sido impulsada en la administración anterior para convertir el lugar en un sitio de memoria.

El anuncio fue realizado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien explicó que se impulsará un decreto para dejar sin efecto la expropiación, junto a otros proyectos similares.

¿Qué dijo el ministro Poduje?

En ese contexto, sostuvo que “nosotros no tenemos facultades para expropiar, en el caso de la Colonia Dignidad, porque solo podemos expropiar para hacer viviendas o hacer calles o hacer colectores, no para hacer un museo, y el Serviu alertó esto a La Moneda en el gobierno pasado... En segundo lugar, no tenemos los recursos para expropiar ese terreno”.

Agregó que “lo que estamos haciendo acá es poner los recursos donde están las urgencias sociales y no donde está la urgencia política, esa es la única diferencia”.

Desde el Ministerio de Vivienda se indicó que la decisión responde a una redistribución de recursos, en un contexto marcado por ajustes presupuestarios. En esa línea, se ha planteado la necesidad de priorizar otras áreas, como la reconstrucción en la región de Biobío tras los incendios registrados durante enero.

Además, se ha señalado que existen compromisos financieros heredados de la administración anterior, lo que influye en la planificación actual del gasto público.

Reacciones

La medida generó reacciones en distintos sectores políticos. Desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón planteó que “yo fui parte de la discusión y habían muchas personas que viven en Colonia Dignidad, que estábamos muy molestos con esta decisión porque no se les había preguntado. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para revisarlo y tal vez decidir, en vez de expropiar todo, se expropia tal vez solo esa parte que era más simbólica, más significativa”.

En la misma línea, añadió que “la oposición siempre ha sido muy partidario de escuchar a la gente, de todo, que todo se pregunte y al menos yo puedo asegurar que hay una parte importante de Colonia Dignidad de personas que viven ahí, que hoy día no están de acuerdo con que se les expropia”.

Por su parte, el diputado Carlos Cuadrado (PPD) señaló que “lo que han hecho los ministros Poduje y Quiroz, por orden del presidente Kast, no es solo una decisión administrativa, es una señal política y moral profundamente equivocada. Su decisión es intelectualmente débil y moralmente insostenible”.

En esa línea, agregó que “revertir la expropiación de Colonia Dignidad no puede justificarse con una plantilla Excel, el argumento económico además es engañoso. Reducir un sitio de exterminio a un costo de tasación es desconocer el valor inmaterial de la justicia y de la memoria”.

El diputado Juan Valenzuela (PDG) indicó que “esos no son temas prioritarios para hoy día para la clase media, para la clase media emergente. Nosotros creemos que no es una buena señal, porque además se suma con otras cosas, como el tema de los eventuales indultos, vamos a ver cómo se desarrolla ese tema, pero yo no le daría prioridad a eso, a mí me interesa cuál va a ser el segundo paquete de medidas para poder aliviar el bolsillo de las personas que hoy día están sufriendo y que no están mirando”.

La respuesta del exministro Gajardo

Las reacciones también incluyeron cuestionamientos desde exautoridades. El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que “el Estado de Chile tiene la obligación de que no triunfe la impunidad por sobre la justicia, y, para eso, distintos gobiernos que en su momento representan al Estado, han tomado la decisión de que la exColonia Dignidad se transforme en un sitio de memoria y reflexión”.

En ese sentido, agregó que “de hecho, lo hizo al comienzo del retorno a la democracia el presidente Aylwin, cuando tomó una decisión de cancelar la persona jurídica de la colonia Dignidad; lo hizo la presidenta Bachelet al transformar la exColonia Dignidad en un monumento nacional, y lo hizo también el presidente Boric al programar la expropiación para que se concretara ahí un sitio de memoria y reflexión. Esa es la importancia, son importancias históricas”.