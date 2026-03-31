Ministerio justifica salida de directora del SernamEG al detectar "gestión administrativa y de recursos deficientes" en auditoría

31 mar. 2026 - 08:08 hrs.

¿Qué pasó?

Una crítica transversal del mundo político generó la solicitud de renuncia no voluntaria hecha por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, a la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, en medio de su tratamiento por cáncer de mama.

Sin embargo, el ministerio justificó la salida de la autoridad -seleccionada en 2022 a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP)- debido a la detección de deficiencias financieras en una auditoría que aún está en desarrollo.

Ministerio de la Mujer justifica salida de Carrasco

A través de un comunicado enviado a Radio Bío-Bío, la secretaría de Estado señaló que la salida de Carrasco se debe a una "decisión basada en argumentos de carácter técnico y laborales" tras hallazgos preliminares de la auditoría en curso.

"Como es de público conocimiento, se está llevando a cabo una auditoría, donde se advirtieron situaciones que denotan una gestión administrativa y de recursos deficientes", argumentó el ministerio.

Dentro de los cuestionamientos está una falta de rigurosidad al entregar información: "Se identificaron inconsistencias en dicho traspaso, sobre todo en temas financieros".

En el documento se señalan también "falta de trazabilidad en procesos financieros y contables" y "compromisos laborales sin respaldo".

En cuanto a la gestión de recursos, la entidad liderada por Marín acusó la detección de "contratación de créditos no autorizados y desproporción en el gasto operativo sin las justificaciones correspondiente".

A esto se sumaría también la entrega tardía de información relevante, como el reporte de femicidios, por lo que "el Ministerio decidió reestructurar la dirección del SernamEG para garantizar la continuidad del servicio y la atención que reciben miles de mujeres".

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