"No es coherente": Karla Rubilar y Evelyn Matthei critican solicitud de renuncia a directora de SernamEG en tratamiento por cáncer

31 mar. 2026 - 02:12 hrs.

¿Qué pasó?

La decisión del Ejecutivo de solicitar la renuncia de Priscilla Carrasco Pizarro, directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), provocó reacciones inmediatas en el mundo político, tras conocerse que enfrenta actualmente un tratamiento por cáncer de mama triple negativo.

¿Qué dijo Karla Rubilar?

Primero fue la exministra Antonia Orellana, quien se manifestó en su cuenta X (antes Twitter) y minutos después la exintendenta, Karla Rubilar, utilizó la misma red social: "Si esto es real, duele. Sacar a una directora del SernamEG con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica, no es coherente. Pido sinceramente recapacitar".

La excandidata presidencial Evelyn Matthei también respaldó las palabras de Rubilar con un breve comentario en el mismo hilo de la publicación original: "Toda la razón, Karla".

Si esto es real, duele.

Sacar a una Directora de SernamEG con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica, no es coherente.

Pido sinceramente recapacitar. https://t.co/CKnehjmsDq — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) March 30, 2026

De acuerdo con antecedentes conocidos desde el propio servicio, fue la subsecretaria Daniela Castro quien, por instrucción de la ministra, se comunicó con Carrasco para informarle la decisión que pone fin a sus funciones.

El procedimiento establece que la ahora exdirectora cuenta con un plazo de 48 horas para presentar su renuncia si así lo estima. En caso contrario, se procederá a declarar la vacancia del cargo, paso previo para su tramitación ante la Contraloría General de la República.

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