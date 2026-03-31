Presidente Kast asegura que "pronto" se bajará el sueldo: "Ya lo anunciaremos"

31 mar. 2026 - 10:38 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes, el Presidente de la República, José Antonio Kast, participó de una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) en la cual señaló que prontamente anunciará una rebaja en su sueldo, al considerar la situación económica por la que atraviesa el país.

Presidente Kast anuncia una rebaja en su sueldo

"Franco Parisi dice que si no hay plata, deberían bajarse los sueldos de los funcionarios de La Moneda. ¿Al menos lo ha evaluado?", fue la pregunta que le hizo el conductor de Meganoticias Prime y Radio Infinita, Juan Manuel Astorga.

La escueta respuesta del Mandatario fue un "sí", que complementó con un "ya lo anunciaremos". Tras esto agregó que el anuncio se realizaría "pronto", señalando entre risas que será "cuando tenga la primera liquidación de sueldo".

En cuanto a la rebaja de sueldos en Palacio, advirtió que "hay ciertos temas legales donde quizás yo no pueda", explicando que en su caso "va a ser más estructural; en otros casos va a ser transitorio".

Sin embargo, tras ser contrapreguntado por la periodista Verónica Franco, Kast aclaró que "no (será) estructural porque hay una comisión que determina cuáles son los ingresos de los ministros, del Presidente, de los asesores. Por lo tanto, yo tendría que entrar a hacer modificaciones legislativas para eso".

"No voy a apuntar a modificaciones legislativas, porque todo esto se discutió largamente y por eso se generó una comisión de expertos que determinó qué era lo razonable para ciertas autoridades", agregó.

Por último, recordó las dificultades legales que tuvo cuando intentó hacer algo similar con su dieta parlamentaria, indicando que finalmente tuvo que donar su sueldo, ya que no podía negarse a recibirlo.

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