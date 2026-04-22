Johannes Kaiser exige a Kast cumplir promesa de campaña sobre "eliminar contribuciones a la primera vivienda para todos"

22 abr. 2026 - 11:18 hrs.

El diputado Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), afirmó este miércoles en Radio Infinita que su bancada votará a favor de la idea de legislar el proyecto de reconstrucción económica que el gobierno del presidente José Antonio Kast firmó esta mañana. Sin embargo, dejó en claro que su apoyo tiene condiciones y que exigirán que el mandatario cumpla con sus promesas de campaña.

"Lo que le estamos exigiendo a José Antonio Kast es que cumpla con su promesa de campaña: eliminar las contribuciones a la primera vivienda, no solo para los mayores de 65, sino para todos", afirmó el parlamentario.

Kaiser reconoció que el proyecto ha mejorado respecto de su versión original, que calificó de excesivamente "miscelánea", y destacó que muchas normas ajenas a la reactivación económica fueron retiradas por el ejecutivo. Con todo, insistió en que la iniciativa aún carece de un informe financiero que explique con precisión cómo se compensará la rebaja tributaria con una reducción equivalente del gasto público.

Régimen pyme y competitividad tributaria

Uno de los puntos prioritarios para el PNL es la situación de las pequeñas y medianas empresas. Kaiser señaló que ha recibido señales positivas desde el gobierno respecto a mantener el régimen especial para pymes en torno al 15%, en lugar del 25% que contempla el régimen general. "Si no hacemos algo, cuando expire el régimen transitorio del 12,5%, las pymes van a volver al 25%. Eso tampoco es razonable", sostuvo.

El parlamentario también abogó por una rebaja más agresiva en el impuesto a las grandes empresas, argumentando que Chile compite con países de la región y del mundo por inversiones, y que el actual 27% supera incluso lo que cobran economías desarrolladas como Noruega, Suecia o Irlanda, esta última con una tasa del 15%.

Alerta por el sector agrícola y el precio del combustible

Kaiser advirtió que el gobierno está "en deuda" con el sector agrícola, duramente golpeado por el alza en el precio del diésel. Señaló que el costo adicional de combustible y abono para sembrar una hectárea oscila entre 200.000 y 300.000 pesos, cifra equivalente al margen de retorno que tuvieron los agricultores el año pasado. Como medida de alivio inmediato, propuso suspender el pago de contribuciones agrícolas.

El parlamentario alertó además sobre el riesgo de una inflación alimentaria si los agricultores deciden no sembrar esta temporada, fenómeno que, advirtió, no se limita a Chile sino que también afecta a países europeos.

La relación con el gobierno y la salida de Labbé

Consultado sobre si el PNL se ha convertido en una voz crítica para Kast, Kaiser defendió la independencia de su partido. Aseguró que, estando fuera de la coalición, han logrado influir en materias concretas como el régimen tributario para las pymes, aunque reconoció que no han obtenido eco en temas como el estado de excepción constitucional.

Respecto a la salida del exmilitante Cristian Labbé, Kaiser descartó que se tratara de una "cancelación". Explicó que la ruptura fue consecuencia de haber intentado presionar a la directiva para revertir una decisión estratégica ya tomada. "No tomamos su posición, y si no toman mi posición me voy y me llevo la pelota para la casa. Bueno, es cosa de él", remató.

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