Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán decidieron poner pausa a su relación: "Confío en que podremos sobrellevar este difícil momento"
¿Qué pasó?
Tras cinco años de relación y cuatro de convivencia, Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán han confirmado que atraviesan una separación. El integrante de Axé Bahía y su pareja decidieron dejar de compartir el mismo hogar luego de enfrentar un periodo de profunda crisis emocional.
Esta situación surge tras un historial reciente marcado por la búsqueda de formar una familia con hijos —anhelo que Bruno manifestó públicamente en 2023—, cuyos resultados no fueron los esperados.
Según revelaron en entrevista con LUN, el vínculo se vio severamente afectado por la pérdida de dos embarazos en un corto periodo de tiempo.
El primer deceso gestacional ocurrió el año pasado, mientras que el segundo tuvo lugar durante el transcurso del presente año, lo que terminó por desestabilizar la relación.
"Mantendremos siempre el cariño"
"Tras la pérdida de nuestro bebé, la relación se vio profundamente afectada. Hemos intentado todo para superar el dolor, pero infelizmente nos topamos con una crisis por todo lo fuerte que hemos pasado y prefiero que esa información se maneje con discreción", confesó Zaretti a LUN.
La separación se dio en términos cordiales, al punto de que ambos han decidido mantener sus fotografías compartidas en redes sociales y un discurso de afecto y respeto mutuo.
Ambos coinciden en que este distanciamiento es necesario para que cada uno pueda procesar, pensar y ordenar sus sentimientos de manera individual.
Respecto al futuro de la pareja, Zaretti ha sido cauteloso al afirmar que aún es muy pronto para determinar si habrá una reconciliación definitiva. Por ahora, la prioridad de ambos parece centrarse en la discreción y en el respeto a los tiempos personales de cada uno.
"Aún es muy pronto para confirmar cuál será el futuro de la relación... Confío en que podremos sobrellevar este difícil momento y, si así está destinado, continuar. De lo contrario, mantendremos siempre el cariño y la admiración mutua", cerró.
Leer más de
