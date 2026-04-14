Amenaza de tiroteo obliga a suspender clases presenciales en campus de universidad en Concepción

14 abr. 2026 - 03:24 hrs.

¿Qué pasó?

La Universidad Católica de la Santísima Concepción informó la tarde de este lunes la activación de sus protocolos de seguridad tras registrarse una amenaza de tiroteo en dependencias del Campus San Andrés, ubicado en la comuna de Concepción, región de Biobío.

La situación derivó en una serie de medidas preventivas que modificarán el funcionamiento habitual del recinto durante la jornada siguiente.

¿Qué informó la universidad?

Desde la casa de estudios señalaron que “durante la tarde de hoy se registró una amenaza de tiroteo en dependencias de la Universidad, situación que condenamos categóricamente por su gravedad y por el impacto que genera en la seguridad de nuestra comunidad”.

En paralelo, la universidad indicó que se encuentra reuniendo antecedentes para ponerlos a disposición de las autoridades competentes. En esa línea, precisaron que “de manera inmediata se activaron los protocolos institucionales, presentándose la denuncia a Carabineros de Chile, quienes acudieron al Campus San Andrés para iniciar la investigación. En paralelo, la Universidad se encuentra recopilando los antecedentes para ponerlos a disposición de los órganos a cargo de la investigación”.

Cierre preventivo del campus

Producto de lo ocurrido, la institución anunció el cierre total del Campus San Andrés para el martes 14 de abril. La medida busca resguardar a la comunidad universitaria mientras se desarrollan las diligencias asociadas al caso.

Junto con ello, se informó que las clases que se imparten en ese recinto se realizarán de forma remota. Según detallaron, “las clases que se imparten en el Campus San Andrés se realizarán en modalidad online, con flexibilidad de asistencia en los dos primeros módulos. Las actividades prácticas presenciales y las evaluaciones serán recalendarizadas”.

Además, se indicó que, en aquellos casos en que no haya sido posible implementar actividades en línea debido a la premura de la decisión, estas serán reprogramadas y coordinadas posteriormente con cada curso.

Funcionamiento de otras actividades académicas

La universidad también precisó que ciertas actividades continuarán desarrollándose con normalidad fuera del campus afectado. Entre ellas, las prácticas clínicas, tempranas y profesionales que se realizan en otros espacios.

En esa misma línea, se mantendrán las actividades académicas en otras sedes institucionales. Desde la casa de estudios indicaron que “se mantienen las prácticas clínicas, tempranas y profesionales que se realizan fuera del Campus San Andrés” y que “en todas las sedes del Instituto Tecnológico y Campus Santo Domingo se mantienen las actividades académicas programadas”.

Teletrabajo y llamado a la calma

Respecto del funcionamiento interno, se informó que los trabajadores que se desempeñan en el Campus San Andrés deberán realizar sus funciones bajo modalidad de teletrabajo durante la jornada en que el recinto permanecerá cerrado.

Finalmente, la universidad hizo un llamado a la comunidad a informarse a través de los canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada. En ese contexto, señalaron: “solicitamos mantener la calma e informarse exclusivamente a través de los canales oficiales. Cualquier novedad será comunicada oportunamente”.

La institución reiteró además su postura frente a este tipo de situaciones, indicando que “la Universidad reitera su condena a esta clase de hechos que pueden ser constitutivos de delito y declara que realizará todas las acciones investigativas para lograr su esclarecimiento”.