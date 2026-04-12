Insólito robo en Concepción: Delincuentes sustraen tapas de alcantarillado para venderlas
¿Qué pasó?
Un hecho verdaderamente insólito está ocurriendo en la ciudad de Concepción, capital regional del Biobío, debido a que bandas delictuales están robando tapas de alcantarillado para luego venderlas.
Entre marzo y lo que va de abril de este 2026, se ha reportado el robo de más de 50 tapas de alcantarillado en la ciudad penquista, hecho que pone en riesgo la seguridad de los peatones.
"Aquí hay varias agrupaciones"
El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, conversó con Meganoticias Siempre Juntos para ahondar en esta problemática y dijo que la situación la "estamos viendo con nuestro equipo jurídico, porque estamos preparando una querella que abarque algo más significativo, porque el robo de una tapa particular, al tener un costo menor, obviamente va asociado a menos investigaciones por el delito que es mucho menor".Ir a la siguiente nota
Respecto a las bandas delictuales que están detrás de estos ilícitos, el jefe comunal reconoció que "aquí ya se han descubierto asociaciones de grandes robos de tapas, metales en los lugares céntricos de Concepción, que esto incluso se ha exportado al extranjero".
Muñoz enfatizó en el trabajo legislativo que se tiene que hacer para que pueda haber mayores sanciones contra los antisociales que se dediquen a estos robos y en la investigación que deben realizar las policías.
"Yo creo que aquí hay varias agrupaciones, no solamente una. Hay una mafia asociada al robo de metales", concluyó el alcalde de Concepción.
