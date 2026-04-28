Carozzi publica más de 110 ofertas laborales: Así puedes postular y revisar el listado de vacantes

28 abr. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía de alimentos Carozzi ha iniciado un proceso de reclutamiento para fortalecer sus equipos en distintas localidades del país. La búsqueda se centra en cubrir puestos esenciales para mantener la continuidad operacional y administrativa de la organización.

Son más de 110 las vacantes publicadas y abarcan un espectro amplio de especialidades, desde roles operativos en plantas productivas hasta funciones estratégicas en oficinas comerciales.

Esta diversidad de perfiles permite que candidatos con distintas trayectorias encuentren una oportunidad acorde a sus habilidades, priorizando el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad que caracterizan a la firma.

Los puestos vacantes contemplan funciones en diferentes regiones, principalmente en la Región de Valparaíso, Región Metropolitana y del Maule.

Estas son las vacantes disponibles en Carozzi

Dentro de las oportunidades vigentes, destaca la necesidad de incorporar personal en el ámbito logístico y de distribución, donde se requieren:

Operarios de bodega

Encargados de inventario

Supervisores de despacho

Asistente de Logística

Operario de Picking y Despacho

Bodeguero con licencia Clase D (grúa horquilla)

Estos cargos demandan una alta capacidad de organización y, en muchos casos, disponibilidad para trabajar en jornadas de turnos.

En el área de producción e ingeniería, la empresa busca:

Técnicos en mantenimiento

Operadores de maquinaria industrial

Especialistas en control de calidad

Maestro Eléctrico

Soldador con certificación TIG

PMO Controller

Mecánico Industrial

Planificador de mantenimiento

Estos puestos están orientados a profesionales que posean conocimientos en procesos de manufactura de alimentos, con el fin de garantizar la excelencia en cada etapa de la cadena productiva.

Para el sector administrativo y de ventas se habilitaron las siguientes vacantes:

Analistas contables

Asistentes administrativos

Ejecutivos comerciales para el canal tradicional y moderno

Ingeniero de Colaboración y Gestión

Administrativo de Producción

Para estos roles, se valora la formación técnica o profesional relacionada con la administración de empresas y la capacidad de gestión comercial en terreno.

En seguridad, salud u otros servicios, la empresa dispone de los siguientes puestos:

Prevencionista de Riesgos (Técnico o Ingeniero)

Auxiliar de Aseo y Limpieza Industrial

Práctica en Prevención de Riesgos

Así puedes postular y revisar el listado completo de los cargos disponibles

Para acceder a estas vacantes, los interesados deben realizar el trámite de forma digital a través de la plataforma de gestión de empleo Trabajando.com

Es indispensable que los postulantes mantengan sus datos actualizados y adjunten su currículum vitae en un formato legible. Cada aviso detalla los requisitos específicos: Años de experiencia, nivel educacional y, en ciertos casos, licencias de conducir especiales.

Una vez ingresada la información en el sistema, los candidatos preseleccionados serán contactados para avanzar en las siguientes etapas del proceso de selección, que suelen incluir entrevistas técnicas y evaluaciones psicolaborales.

Se recomienda a los usuarios revisar periódicamente las actualizaciones del portal, ya que el número de vacantes puede variar según las necesidades inmediatas de la empresa.

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