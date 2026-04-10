"Pedimos por favor que nos dejen en paz": Esposo de Elvira López rompe el silencio por rumores sobre la salud de la actriz

10 abr. 2026 - 15:52 hrs.

¿Qué pasó?

En los últimos días, el mundo del espectáculo nacional se ha visto sacudido por una serie de especulaciones que tienen como protagonista a una de las actrices más recordadas de la década de los 90 y principios de los 2000: Elvira López.

Lo que comenzó como una curiosidad sobre su retiro de la pantalla chica rápidamente se transformó en una "bola de nieve" mediática que ha obligado a su círculo más íntimo a romper el silencio para exigir un cese a los rumores.

La polémica se encendió tras una emisión de un programa de espectáculos. En dicho espacio, se abordó la prolongada ausencia de la actriz en producciones dramáticas y eventos públicos. Esto motivó un debate que sembró nuevas interrogantes entre los televidentes y seguidores de la intérprete.

Durante el programa, se estableció un contacto telefónico con la actriz y su esposo, el fotógrafo Gabriel del Carril. La pareja fue enfática en señalar que el alejamiento de López de la esfera pública no se debía a una enfermedad o a un conflicto externo, sino a una decisión estrictamente personal y voluntaria.

Elvira López optó por una vida más tranquila, alejada de las luces.

La escalada de rumores que molestó a Gabriel del Carril

A pesar de las aclaraciones iniciales, la situación tomó un tinte más complejo tras las declaraciones de la panelista Titi García-Huidobro en el programa No es lo mismo.

Según el panel, la supuesta razón por la cual no se exhibieron imágenes actuales de la actriz durante el reportaje de Chilevisión tendría relación con su apariencia física. Estas insinuaciones sugerían que López se encontraba en un estado que prefería no mostrar, lo que alimentó teorías infundadas sobre su salud mental o física.

Estas afirmaciones no tardaron en llegar a oídos de Gabriel del Carril, quien reaccionó con evidente molestia y preocupación. El fotógrafo desmintió de forma tajante estas versiones, calificándolas de "absolutamente falsas".

"No tienen ninguna foto actual de Elvira. Está estupenda, muy bien, mejor que nunca", dijo Del Carril asegurando que su esposa se encuentra en una etapa de plenitud. Asimismo, hizo un llamado a parar con las especulaciones porque el tema no solo está afectando a su entorno cercano y el de la actriz, sino que cada vez empeora.

Un llamado al respeto por la privacidad

Ante la polémica que los ha envuelto como pareja las últimas semanas, Gabriel del Carril expresó su agotamiento y describió la situación como algo grave que irrumpe en la tranquilidad de su hogar.

"Es gravísimo esto, es una pelota que se está agrandando... Nosotros ya queremos que terminen con esta ola de rumores falsos, que nos dejen en paz", sentenció.

En esa línea, ha solicitado encarecidamente que se detenga la "ola de rumores falsos" y que se respete el derecho de la actriz a vivir una vida privada, lejos del escrutinio mediático que ella misma decidió abandonar hace años.

"Elvira y yo pedimos, por favor, que nos dejen en paz, que nos dejen tranquilos", concluyó el esposo de la actriz.

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