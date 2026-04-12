Britney Spears habría ingresado voluntariamente a un centro de rehabiltiación tras llegar a un "punto crítico"

12 abr. 2026 - 22:34 hrs.

Britney Spears habría ingresado de manera voluntaria a un centro de rehabilitación para tratar problemas de consumo de drogas y alcohol, según informó el sitio estadounidense TMZ este domingo 12 de abril.

De acuerdo al citado medio, la cantante se internó hace algunos días en un recinto ubicado en Estados Unidos, tras la insistencia de personas cercanas a ella. Fuentes con conocimiento directo del caso señalaron a TMZ que Spears finalmente aceptó recibir ayuda profesional al reconocer que había llegado a un “punto crítico” en su vida personal.

Los problemas de Britney Spears con las sustancias y el alcohol

El mismo reporte indica que la artista ha enfrentado durante años problemas relacionados con el consumo de sustancias, en particular Adderall, además de alcohol. Según las fuentes citadas, en varios de sus viajes a México la cantante aprovechaba de reabastecer su suministro de este medicamento.

Uno de los factores que habría influido en esta decisión sería su actual situación judicial. TMZ consigna que Spears enfrenta un caso pendiente por conducción bajo la influencia del alcohol, luego de haber sido arrestada el pasado 4 de marzo de 2026 en el condado de Ventura, California.

Según una de las fuentes, la cantante entiende que ingresar a rehabilitación podría demostrar ante el tribunal que está tomando el asunto en serio.

El portal también señala que los hijos de Britney Spears y otras personas de su entorno han manifestado un fuerte apoyo a esta decisión, considerándola un paso necesario para su bienestar. En cuanto a la duración del tratamiento, TMZ aclara que el programa no tiene un plazo definido.

Si bien este tipo de terapias suelen extenderse por cerca de 30 días, en este caso no se descarta que la cantante permanezca internada por un período más largo, con el objetivo de lograr una recuperación más consistente.

Finalmente, el medio recuerda que en el pasado Britney Spears ha ingresado en otras oportunidades a centros de rehabilitación, aunque en algunas ocasiones optó por abandonarlos a los pocos días. Esta vez, cercanos a la cantante esperan que el proceso tenga mejores resultados y marque un punto de inflexión en su vida personal y profesional.

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