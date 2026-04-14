"No duele nada": Daniela Aránguiz muestra tratamiento estético al que se sometió

14 abr. 2026 - 10:22 hrs.

¿Qué pasó?

Daniela Aránguiz compartió con su comunidad de seguidores un tratamiento estético que se realizó. A través de sus historias de Instagram, la panelista publicó un video en el que le están aplicando pequeñas inyecciones en distintas partes de rostro.

Según contó, ya se había sometido a este tipo de procedimientos y en esta ocasión acudió a una sesión de mantenimiento o ajuste, para renovar los efectos de la toxina que se aplica.

"Les quiero contar a todas las mujeres y los hombres que no les gusta que cuando se ríen se les vea mucho la encía. Yo me pongo un bótox que es para corregir la sonrisa gingival. Te ponen dos pinchazos y cuando te ríes solo se te ven los dientes", empezó diciendo la panelista en su video.

La sustancia que se estaba aplicando era Toxina Botulínica, más conocida como bótox. Mientras Aránguiz comentaba el motivo de su visita, la especialista le aplicaba inyecciones en algunas de las zonas de expresión.

Daniela Aránguiz por procedimiento estético:

Según dijo su principal objetivo, no eran las líneas de expresión, pero aprovechó la instancia para "hacer todos los retoques". Seguido de esa aclaración, la panelista de farándula explicó la razón por la que elige realizarse este procedimiento estético.

"Es algo super fácil y rápido de corregir para toda la gente que le incomoda (la sonrisa gingival), como a mí. Siempre he tenido los dientes lindos, pero no me gustaba que se me vieran las encías cuando me reía, así que aquí estoy solucionándolo... No duele nada".

Respecto a los efectos, la creadora de contenido le preguntó a la especialista cuánto se demoran en aparecer y esta respondió que era muy rápido. "En cinco días ya se empieza a notar el cambio y a las dos semanas está en su peak".

En cuanto a la duración del resultado, la doctora aclaró que "depende de la fuerza de cada paciente, pero dura cuatro meses en promedio".

¿Qué es la sonrisa gingival?

La sonrisa gingival es una alteración estética en la que se expone una cantidad excesiva de encía, que normalmente supera los 3 o 4 milímetros al sonreír, mostrando desproporción entre dientes y tejido gingival.

No es considerada una patología médica en sí misma, pero suele ser motivo frecuente de consulta.

Las causas de este tipo de alteraciones es variada y tiene relación con el cuerpo y genética de cada persona. Comúnmente ocurre por las siguientes razones:

Hiperactividad muscular o del labio superior: Músculos elevadores del labio superior demasiado fuertes o activos





Músculos elevadores del labio superior demasiado fuertes o activos Factores dentales: Ocurre cuando los dientes no terminan de emerger completamente de la encía durante el desarrollo. Los dientes se ven cortos o cuadrados porque parte de la corona está cubierta por tejido blando.





Ocurre cuando los dientes no terminan de emerger completamente de la encía durante el desarrollo. Los dientes se ven cortos o cuadrados porque parte de la corona está cubierta por tejido blando. Factores óseos: Se debe a un sobre crecimiento del hueso maxilar superior. El hueso es más largo de lo normal, lo que desplaza todo el conjunto (dientes y encías) hacia abajo.





Se debe a un sobre crecimiento del hueso maxilar superior. El hueso es más largo de lo normal, lo que desplaza todo el conjunto (dientes y encías) hacia abajo. Labios cortos

@Daniela Aránguiz Instagram

Formas de corregir la sonrisa gingival

La sonrisa gingival tiene solución a través de tratamientos que pueden ser mediana o completamente invasivos. La gran diferencia entre ellos radica en si modifican la estructura biológica (hueso o posición del diente) o si solo intervienen en la dinámica muscular.

Hay dos tipos de tratamientos, los definitivos, que ofrecen resultados permanentes porque corrigen la causa anatómica de raíz, y los temporales, que son métodos menos invasivos, pero requieren mantenimiento constante para conservar el efecto.

Entre los tratamientos definitivos se encuentran:

Gingivectomía o Alargamiento de Corona: Se recorta el exceso de tejido gingival y, si es necesario, se remodela el borde del hueso para exponer más superficie dental. El tejido no vuelve a crecer si se realiza correctamente respetando el "espacio biológico".

Cirugía Ortognática: Es una intervención quirúrgica mayor donde se corta y reposiciona el hueso maxilar hacia arriba. Es la solución para el origen esquelético severo. Requiere ortodoncia previa y posterior. Cambia la estructura facial de por vida.

Ortodoncia (Intrusión Dental): Consiste en el uso de brackets o alineadores para mover la base del diente, generando un cambio estructural a largo plazo.

Mientras que los tratamientos temporales son solo dos los más conocidos:

Toxina Botulínica (Botox): Se inyecta en los músculos elevadores del labio para relajar su contracción. Es la solución para el labio hiperactivo y debe repetirse periódicamente.

Ácido Hialurónico: Se utiliza para dar volumen al labio o crear una "barrera" que limite su ascenso. Al ser un material reabsorbible, el cuerpo lo elimina en unos 12 meses.

¿Qué especialista evalúa y modifica la sonrisa gingival?

Son cuatro los especialistas que pueden tratar este tipo de alteración estética: Ortodoncista, que se encarga de corregir la posición de los dientes y la relación entre los maxilares.

Cirujano maxilofacial, que es el especialista médico-odontológico que opera las estructuras óseas de la cara y el cráneo. También puede tratarlo un periodontista que trata las alteraciones de los tejidos que rodean el diente.

Finalmente, un odontólogo estético o especialista en Medicina Estética. Ambos profesionales se enfocan en la armonía visual y el manejo de tejidos blandos externos.

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