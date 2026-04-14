Muere a los 64 años Felipe Staiti, fundador y guitarrista de "Enanitos Verdes"

14 abr. 2026 - 01:21 hrs.

El guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, Felipe Staiti, murió este lunes a los 64 años luego de atravesar problemas de salud que lo mantuvieron internado en un hospital de Mendoza. Su fallecimiento se produce en medio de un proceso de recuperación que había iniciado tras una compleja situación médica registrada en el último tiempo.

Nacido en Mendoza, ciudad donde también se formó la banda, Staiti había asumido un rol distinto dentro del grupo tras la muerte de Marciano Cantero en 2022. Desde entonces, además de su histórico lugar como guitarrista, pasó a liderar la voz de la agrupación en una etapa marcada por la continuidad del proyecto musical.

La noticia generó reacciones en el ámbito cultural mendocino. Entre ellas, la del secretario de Cultura de la ciudad, Diego Gareca, quien expresó: “un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino”. En la misma línea, agregó: “la cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables”.

El cuadro de salud que enfrentó

Según consignó el medio Los Andes, la situación de salud del músico se remonta a fines de 2024, luego de una gira latinoamericana con la que la banda celebró los 40 años de su primer disco. En ese contexto, Staiti contrajo una infección bacteriana en México.

Ese cuadro, sumado a su condición de celíaco, derivó en una deshidratación profunda que obligó a su hospitalización durante un mes en el Hospital Italiano de Mendoza. A partir de ese momento, inició un proceso de recuperación enfocado en retomar sus condiciones físicas.

Durante los meses posteriores, el músico trabajaba en la recuperación de peso, musculatura y capacidad vocal, con miras a retomar sus actividades artísticas. Entre sus planes inmediatos se encontraba una gira por Estados Unidos junto a la banda española Hombres G, programada para los meses de junio y julio.

En paralelo, Los Enanitos Verdes avanzaban en la producción de un álbum de grandes éxitos que contemplaba la participación de invitados nacionales e internacionales, en el marco de una nueva etapa del grupo.

El rol como vocalista tras la muerte de Cantero

En diciembre de 2023, mientras se preparaba para una serie de presentaciones en las que asumiría el rol de cantante principal, Staiti abordó ese proceso en una entrevista con Clarín.

“Tocar la guitarra es algo que tengo bastante automatizado, e incorporar cantar más canciones requiere un poco más de atención, así que tengo que estar un poco más atento y cuidarme más de la garganta. Yo soy un intérprete. No pretendo ser Marciano ni cantar como Marciano, que sería imposible. Hago más la interpretación de las canciones”, sostuvo en esa oportunidad.

Una etapa marcada por la continuidad de la banda

El fallecimiento de Felipe Staiti se produce en un momento en que la banda proyectaba nuevas presentaciones y trabajos musicales. Su participación se mantuvo activa hasta sus últimos meses, tanto en el escenario como en la planificación de futuros proyectos.

Su rol dentro de Los Enanitos Verdes se extendió desde la fundación del grupo hasta esta última etapa, en la que asumió también la voz principal tras la muerte de su histórico compañero.