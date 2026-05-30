Más de 1.200 detenidos deja copamiento preventivo de Carabineros durante esta semana

30 may. 2026 - 12:20 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros desplegó un amplio operativo preventivo en distintos puntos del territorio nacional entre el miércoles y la tarde del viernes, como parte del Plan Nro. 14 de “policiamiento táctico de impacto e intervención preventiva”, realizando el copamiento en distintas estaciones del Metro y paraderos del transporte público.

Es así como durante esta mañana, el General Jaime Velasco, Director Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros y el Subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, realizaron el balance de este operativo que se encuentra enmarcado como una estrategia nacional orientada a reforzar la seguridad y prevenir delitos en sectores de alta afluencia de personas.

Los resultados del trabajo policial de casi 5 mil efectivos, dejó 1.220 detenidos a nivel nacional, de los cuales 250 fueron aprehendidos en la capital y 970 en regiones, denotando también el fuerte trabajo desplegado en provincia.

De estos, 408 fueron capturados como prófugos de la justicia, 246 por infracción a la Ley 20.000, 124 por delitos de mayor connotación social, y el resto por delitos como receptación, amenazas Ley de Armas, entre otros.

En el proceso se realizaron más de 49 mil 500 controles preventivos, de los cuales 3.0239 fueron controles de identidad aleatorios y 19.427 fiscalizaciones vehiculares, cursándose 2.957 infracciones, de las cuales 2.090 fueron de tránsito, 716 por Ley de Alcoholes, 91 por porte de drogas y 60 por otros motivos.

Se realizaron 47 allanamientos a nivel nacional, de los cuales 27 se concentraron en las regiones Metropolitana y de Valparaíso. Se pudo sacar de circulación más de 55 kilos de droga a nivel nacional, como también la incautación de 64 armas de fuego, 321 municiones y 192 vehículos.

En relación al comercio, se llevaron a cabo 1.174 fiscalizaciones, donde 628 de ellas fueron a locales de alcohol, 392 a locales comerciales y el resto a distintos locales establecidos.

Con este tipo de intervenciones, Carabineros busca fortalecer el resguardo en los principales puntos de movilidad urbana, mediante servicios focalizados y dinámicos que permitan responder de manera más rápida y efectiva a las actuales realidades delictuales detectadas en cada sector.