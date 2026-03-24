¿Sigue trabajando como enfermera? Rosario Bravo despeja dudas sobre su profesión y asegura que no se siente influencer

24 mar. 2026 - 18:31 hrs.

En los últimos años, Rosario Bravo se ha convertido en una de las figuras influyentes de redes sociales, sin embargo, lo que pocos saben es que la creadora de contenido en realidad es enfermera.

Por ello, en la tradicional dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un usuario le preguntó a Rosario si aún trabajaba como enfermera o solo como influencer.

"Siempre voy a ser enfermera"

Ante la consulta, Rosario comentó: "Les encanta preguntarme si todavía trabajo de enfermera. La gente se imagina que las enfermeras están haciendo un turno en un hospital, es la imagen que tienen".

Sin embargo, Rosario aclaró que existen cuatro áreas en su rubro: administrativa, educativa, asistencial e investigación, "y yo he trabajado en todas, hice clases, estuve en un centro de investigación, hice turnos varios años y tuve un montón de trabajo administrativo", explicó.

En esa línea, la influencer aclaró que actualmente trabaja la Corporación SER, en donde "hago de todo menos asistencial e investigación no tanto. Pero yo siempre voy a ser enfermera, pero no todas hacen turnos ni usan uniforme (...) Me encanta ser enfermera", sentenció.

No se siente influencer

De paso, aseguró que "no me identifico mucho con la palabra influencer, me siento más comunicadora y creadora de contenido".

Además, recordó que trabaja en radio y tiene dos podcast, por lo que "siento que mi labor es mucho más que la de solo influencer (...) hago muchas cosas variadas".

Todo sobre Famosos chilenos