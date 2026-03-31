Angélica Sepúlveda suspende su matrimonio a días de la ceremonia: Estas son las razones

31 mar. 2026 - 16:52 hrs.

La exchica reality Angélica Sepúlveda sorprendió al confirmar que canceló el matrimonio con su pareja, el turco Gürsel Saglam, a pocos días de la esperada ceremonia.

La noticia fue dada a conocer inicialmente a través de redes sociales, donde la “Fierecilla de Yungay” informó la decisión con un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

“Amigos bellos, no habrá matrimonio, espero sea un gran alivio al bolsillo para todos los que iban a viajar desde muy lejos (tómalo con humor y prudencia me dijo mi sensei, así nadie sale herido)“, escribió en su cuenta de Instagram.

Silencio y especulaciones

Tras comunicar la cancelación del matrimonio sin entregar detalles, surgieron diversas especulaciones sobre posibles conflictos en la relación. Sin embargo, días después y tras mantenerse alejada de redes sociales, Sepúlveda reapareció para explicar lo ocurrido.

“Hola querida familia virtual. No estaba muerta, ni andaba de parranda, solo refugiada en mi lugar de paz, calma, sanación, resiliencia, donde el tiempo pone curitas a las heridas y enseña a salir y enfrentar el caos mundano del que somos parte", expresó.

En esa línea, agregó: “de pequeña he sido igual, cuando tengo un problema o dolor me alejo de todos, desaparezco, me hago invisible, no sé pedir ayuda ni generar lástima, solo refloto cuando ya sané (me hice más fuerte), y bueno, ya estoy de vuelta".

“Nos arrepentimos de celebrar”

La exchica reality profundizó en las razones detrás de la decisión, asegurando que se trató de una situación personal más que de un quiebre amoroso.

“Con unas cuantas cicatrices profundas, pero con una gran corona de amor propio. En un par de días más era nuestro matrimonio con Gürsel, lo idealizamos y nos la jugamos para que fuera perfecto, lamentablemente nos sucedieron (me sucedieron) ‘cositas’ que hicieron que nos arrepintiéramos de celebrar...“, explicó.

Pese a la cancelación del matrimonio, Sepúlveda fue enfática en descartar una ruptura con su pareja. “Me cuesta todavía tocar el tema, solo quiero que sepan que seguimos juntos y él se convirtió en mi almohada para llorar y entender mi dolor y tristeza", señaló.

“Te amo Gürsel, gracias por entenderme y apoyarme en todo, tu paciencia es mi calma”, cerró.