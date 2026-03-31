"Sé que desde arriba nos cuidas": El emotivo mensaje de Loreto Aravena tras fallecimiento de querido familiar

31 mar. 2026 - 15:03 hrs.

Loreto Aravena vive un delicado momento familiar tras la muerte de su abuela, quien falleció hace unos tres meses, aunque la actriz recién compartió en sus redes sociales un tierno mensaje de despedida.

A través de una publicación en Instagram, Aravena divulgó una serie de fotografías en compañía de su abuela, junto a un extenso texto de homenaje.

"Sé que desde arriba nos cuidas"

"Naciste un día 29, por eso hoy, a casi 3 meses de tu partida, vuelves al mar, el mismo donde disfrutabas bañándote entre espuma, el mismo mar donde tantas veces te bañaste con nosotras, tus nietas, donde llegabas con tu tecito caliente y tu ‘sanguche’ de pan amasado", partió escribiendo la intérprete.

Loreto recordó que primero la despidieron "en tu Chiloé querido este verano, porque además de mar siempre fuiste tierra y quedaste en mi roca favorita mirando a la isla que te hizo tan feliz".

"Hoy una foto tuya allí vigila 'el salto de la nona' y vuelves a ser polvo y tierra y mar…", añadió la actriz acompañado del lugar en el que estarían los restos de su abuela.

Para cerrar, la actriz escribió: "Ahora estás en todo, cada día en algún detalle y, aunque aún espero verte en la ventana al llegar, sé que desde arriba nos cuidas con tu amor infinito. Nona".