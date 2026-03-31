"Antes se llenaba con 43 lucas": Koke Santa Ana documenta reacción a su primera vez cargando combustible tras el alza

31 mar. 2026 - 13:30 hrs.

El actor Jorge "Koke" Santa Ana compartió un video en redes sociales en el que documentó su reacción a la primera vez cargando combustible, luego del amento anunciado por el gobierno.

Los valores del combustible fueron actualizados el pasado jueves 26 de marzo en el marco del desarrollo de la guerra en Irán y tras la modificación del funcionamiento del MEPCO.

"Son las 6:38 de la mañana. Me voy a enfrentar por primera vez al alza de la Copec", empezó diciendo el actor. Asimismo, recordó que antes del alza llenaba el tanque de su vehículo con 43 mil pesos.

Al hacer la comparación con la carga de esta mañana, Koke mostró una grabación de la pantalla de su celular donde se evidencia que cargó un total de 38,88 litros de gas 95 cuyo valor superó los 60 mil pesos.

¿Cuánto aumentó la bencina?

El pasado jueves se oficializó el aumento en el precio de la bencina anunciado por el Gobierno. La Empresa Nacional del Petróleo publicó el informe de precios estimados del combustible para esta semana y aclaró que esto no significa que Enap fije o regule precios en el mercado chileno.

"Este informe no puede en ningún caso considerar que Enap determina, fija o defina referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo", declararon.

En ese sentido, estimaron que la variación en el precio del combustible para esta semana es de:

Gasolina 93 octanos: +372.2 pesos por litro.

Gasolina 97 octanos: +391.5 pesos por litro.

Kerosene:+138.5 pesos por litro.

Diésel: +580.3 pesos por litro.

GLP de uso vehicular: +11.0 pesos por litro.

Asimismo, dieron a conocer que esta estimación de valores se actualiza cada miércoles y se basa en precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano, las normas del funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de precios de combustibles (MEPCO) y el funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

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