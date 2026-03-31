Fran Virgilio responde a rumores sobre amorío con un futbolista de La Roja

31 mar. 2026 - 10:50 hrs.

La modelo e influencer Fran Virgilio, expareja de Karol Lucero, causó revuelo en redes sociales tras publicar unas fotografías en las que posa exhibiendo una lencería blanca.

Sin duda, esto llamó la atención de sus seguidores, pero lo que encendió las alarmas sobre un posible romance fue el comentario de un internauta, que hizo referencia a un jugador de La Roja.

"No se las mandes al Maripán", comentó una seguidora, luego de que se difundiera una imagen donde se ve a Virgilio y al futbolista posando juntos en una foto grupal. La creadora de contenido no lo dejó pasar y aclaró los rumores que la vinculan románticamente con el defensa de la selección chilena.

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Respuesta de Fran Virgilio a rumores sobre un amorío con un futbolista

Los rumores que vinculan a Fran Virgilio con Guillermo Maripán, surgieron hace unos días en el programa de farándula que difundió la fotografía donde se les ve juntos. Al respecto, la influencer le envió un mensaje a uno de los panelistas para aclarar lo siguiente:

"Los estoy viendo. Guillermo es mi amigo hace siete años, es lógico que nos vean como se ven los amigos. Nada más".

Asimismo, respondió el comentario de la usuaria que se refirió al futbolista en su último post y aprovechó de descartar no solo este rumor, sino cualquier otro que la relacione sentimentalmente con alguien. "Se me calman. Estoy completamente sola, niñas. No vean tanta televisión que hace mal".

Virgilio está atravesando el proceso de divorcio con su expareja Karol Lucero, en su paso por la Gala de Galas en Viña 2026, la modelo aclaró que en este momento están disfrutando de su soltería y según dijo, sin ánimos de conocer a nadie.

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