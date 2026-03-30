"Ha hecho de papá siempre": El emotivo mensaje que dedicó sobrina influencer de Pedro Ruminot para el comediante

30 mar. 2026 - 18:59 hrs.

A través de redes sociales, Carla Guerrero le dedicó un especial y emotivo mensaje a su tío, el comediante chileno Pedro Ruminot, quien la fue a despedir al aeropuerto antes de que emprendiera un viaje hacia el extranjero.

En la fotografía publicada por Guerrero en su cuenta personal de Instagram, aparece ella junto al humorista nacional, abrazados y despidiéndose, con una notoria emoción cada uno.

"Ha hecho de papá siempre"

"Mi tío, no tengo palabras suficientes para agradecerle todo lo que ha hecho por mí", comenzó escribiendo Carla, y luego mencionó una etapa íntima de su vida que Pedro Ruminot ha protagonizado desde siempre.

"La vida hizo que tuviera papás terribles, pero me mandó este tío que ha hecho de papá siempre", comentó con un emoji de corazón vendado. Guerrero además mencionó que en un momento estaba llorando junto al comediante, y pidió a la persona que tomaba fotos que le envíe el momento.

En la red social de viajes que tiene junto a su pareja, reveló el año pasado que Ruminot ha sido fundamental en su vida: le cambió pañales desde pequeña, le pagó el preuniversitario para estudiar fonoaudiología y tuvo la oportunidad de acompañarlo durante el Festival de Viña, entre otros momentos importantes.

Mira la historia de Instagram de Carla con Pedro: