"Estaba bien dentro de su gravedad": Familia de Eduardo Cruz-Johnson habla de la "inesperada" muerte del lector de noticias

30 mar. 2026 - 10:51 hrs.

Conmoción causó el domingo la muerte de Eduardo Cruz-Johnson, recordado lector de noticias, quien a sus 68 años dejó este mundo tras sufrir una serie de complicaciones médicas.

Durante más de dos décadas, el comunicador formó parte del Departamento de Prensa de TVN, consolidándose como uno de los rostros más emblemáticos de 24 Horas entre 1980 y 2004. Sin embargo, en los últimos años su condición de salud empeoró drásticamente.

"Estaba bien dentro de su gravedad"

Eduardo Cruz-Jarvis, uno de sus hijos, comentó a Las Últimas Noticias que su padre tenía diabetes y ya había sufrido dos infartos en el pasado, aunque falleció "producto de una hipoglicemia", aclaró.

A pesar de ello, vivía solo y hasta el viernes se encontraba en buenas condiciones. Ese día salió a comprar y habló por teléfono con uno de sus hijos como de costumbre, pero el sábado dejó de responder y despertó las alarmas en sus cercanos.

"Sabíamos que podíamos enfrentar este desenlace, era esperable porque sus chequeos médicos eran malos, pero no por eso es menos inesperado porque estaba bien dentro de su gravedad", comentó su hijo. "Nosotros estábamos esperando por su estado de salud y agradecemos todo este tiempo extra que vivimos con él", añadió.

Además, reveló que siguieron su última voluntad y lo cremaron "en una ceremonia muy privada con su mujer, sus tres hijos y nietos. Ahora estamos en el proceso de esperar el ánfora. Estamos desgarrados, nuestro padre siempre estuvo ahí para nosotros", cerró.

"Seguimos su voluntad"

Eduardo 'Guayo' Riveros, también recordado conductor de noticias y amigo de Cruz-Johnson, comentó al citado medio su sorpresa tras la repentina muerte: "Aunque éramos competencia en televisión, nos teníamos mucho cariño".

Vivían a pocos metros de distancia y solían reunirse con sus esposas e hijos: "Era un hombre muy sencillo, ordenado y trabajador. Un hombre con altos valores morales y familiares. Todo lo que hizo, lo hizo pensando en el bienestar de los suyos".

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