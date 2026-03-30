"Hay decisiones difíciles de tomar": Melina Noto sorprende a sus seguidores tras anunciar un radical cambio en su vida laboral
Por medio de sus redes sociales, Melina Noto anunció un importante cambio en su vida laboral, específicamente como comentarista de deportes en TNT Sports: decidió no seguir trabajando para el canal.
Además de comunicar el radical cambio, explicó la razón principal por la cual habría optado por no continuar en la señal de fútbol y le dedicó unas breves palabras a sus excompañeros de trabajo.
"Será un hasta luego"
Para tomar la decisión, Noto tomó en consideración el contexto de su vida actual y su maternidad, pero de todas maneras espera que esto no sea definitivo: "Sé firmemente que será un hasta luego".Ir a la siguiente nota
"Hoy empieza un nuevo capítulo en TNT Sports, un capítulo en el que ya no formo parte. Hay decisiones difíciles de tomar y esta… mi adorado canal que me dio tantas alegrías y oportunidades. Hoy hay un corazoncito que me necesita presente en casa", transparentó.
También agradeció al canal por el tiempo que trabajó y cerró con un mensaje dedicado a sus también amigos: "Un lugar donde me sentí como en mi hogar por 4 años y compartí con grandes amigos. Les deseo un éxito rotundo, pero que, por sobre todas las cosas, sigan siendo tan lindas personas".
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