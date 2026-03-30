"Hay decisiones difíciles de tomar": Melina Noto sorprende a sus seguidores tras anunciar un radical cambio en su vida laboral

30 mar. 2026 - 20:15 hrs.

Por medio de sus redes sociales, Melina Noto anunció un importante cambio en su vida laboral, específicamente como comentarista de deportes en TNT Sports: decidió no seguir trabajando para el canal.

Además de comunicar el radical cambio, explicó la razón principal por la cual habría optado por no continuar en la señal de fútbol y le dedicó unas breves palabras a sus excompañeros de trabajo.

"Será un hasta luego"

Para tomar la decisión, Noto tomó en consideración el contexto de su vida actual y su maternidad, pero de todas maneras espera que esto no sea definitivo: "Sé firmemente que será un hasta luego".

"Hoy empieza un nuevo capítulo en TNT Sports, un capítulo en el que ya no formo parte. Hay decisiones difíciles de tomar y esta… mi adorado canal que me dio tantas alegrías y oportunidades. Hoy hay un corazoncito que me necesita presente en casa", transparentó.

También agradeció al canal por el tiempo que trabajó y cerró con un mensaje dedicado a sus también amigos: "Un lugar donde me sentí como en mi hogar por 4 años y compartí con grandes amigos. Les deseo un éxito rotundo, pero que, por sobre todas las cosas, sigan siendo tan lindas personas".

Mira la despedida de Melina Noto: