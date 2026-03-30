Pamela Díaz sorprende al revelar antiguo romance con actor chileno: ¿Quién es?
- Por Cristian Latorre
La animadora Pamela Díaz reveló un desconocido amorío que mantuvo con un reconocido actor de teleseries en una confesión que sorprendió a sus seguidores.
La noticia fue comentada en su nuevo espacio de conversación vía streaming Mañana Te Cuento, donde comparte junto a Rodrigo “Gallina” y el conductor de La Hora de Jugar de Mega, Joaquín Méndez.
La confesión de “La Fiera”
Todo surgió mientras comentaban sobre los hombres más guapos de Chile, instancia en la que apareció el nombre de Cristián Riquelme. Fue entonces cuando Díaz recordó su vínculo con el actor, cuando ambos vivían en Puerto Varas.
"Yo con Riquelme tuvimos algo", dijo Pamela para luego entregar el contexto de este amorío. "Él es del sur, de Puerto Varas, y nosotros nos conocimos hace muchísimos años y trabajamos en una obra de teatro con Marcelo Arismendi”.
"Éramos todo el grupito, ellos eran un poco más grandes. Y ahí me cayó muy bien. Después yo me vine a Santiago, después se vino Marcelo y después él entró a las teleseries, así que me sentí muy orgullosa de ellos", dijo.
“Pinchamos cuando chicos”
En ese contexto, la animadora detalló cómo fue ese acercamiento: "cuando chicos pinchamos una vez, pero como un piquito, una cosa así, pero cuando chicos. Han pasado veintitantos años".
"Cristián siempre fue mino, lo que pasa es que tiene una personalidad media especial y a veces se pasaba un poquito, porque se creía… Por ejemplo, estuvo en Estados Unidos y hablaba spanglish. Pero era muy simpático", añadió.
Finalmente, Pamela Díaz aclaró el momento en que ocurrió esta historia: "No, chica, en el colegio. No era muy bonita yo tampoco", cerró.
