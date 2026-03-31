Tanza Varela impacta con confesión inédita sobre su pasado en televisión: "Hay algo que nunca he contado"

31 mar. 2026 - 09:05 hrs.

En una íntima conversación en su espacio para Revista Sarah, Tanza Varela sorprendió al revelar un episodio desconocido de su vida, mientras estaba expuesta públicamente en televisión.

La confesión surgió mientras entrevistaba a Cony Capelli, quien abordaba las adicciones que vivió en el pasado. Fue en ese contexto donde Varela se sintió identificada y decidió abrir su corazón como nunca antes.

"Me pasan cosas cuando tú hablas de esto, porque yo tengo dos hijos y hago todo lo que está a mi alcance por protegerles la vida, para que no vivan lo que yo viví. Y en el fondo de mi corazón digo, ‘si no hubiera vivido todo lo que viví, hoy día no sería quien soy’”, partió señalando.

Una historia que mantuvo en silencio

En medio del diálogo, la exchica reality profundizó en su reflexión sobre la infancia y las experiencias que marcaron su vida.

“Pero también digo: ‘Me hubiera gustado tener una infancia un poquito más cuidada, más dulce, porque me hubiera evitado pasar por muchas cosas como vía de escape’. También hay algo que nunca he contado en ningún programa, nunca se me dio esa oportunidad, y lo guardé y lo atesoré en el corazón. Pero yo también tuve adicciones, hueona”.

La confesión tomó por sorpresa a Capelli, quien reaccionó de inmediato: "¿En serio?".

Ante esto, Varela respondió con evidente emoción: "¡Ay, nunca lo he contado! ¡No lo quiero contar! Pero fue un periodo de mi vida donde tuve malas relaciones y esas relaciones me llevaron a las adicciones. Y sola, igual que tú, fui saliendo, escalando. Nadie se enteró, porque fue algo muy en soledad”.

Durante la conversación, la también influencer relató el punto de quiebre que marcó un antes y un después en su vida.

“Oye, qué heavy, y te saliste tú misma”, le comentó Capelli, interesada en profundizar en su historia.

“Sí, un día toqué fondo, siendo muy chica y estando en plena época de realities, en programas, por eso también agarré maletas y me fui a México. Pero yo caí al suelo un día”, respondió Varela.

"A los 21 dije: ‘Se acabó la tele’"

Finalmente, la exchica reality aseguró que tomó distancia total de los espacios que le hacían daño, incluyendo la televisión.

“Hay muchas cosas que tú dices que también viví, pero yo tenía 20 años, entonces ahí dije ‘esto no es para mí’. A todos los programas que me llamaban en ese momento, ‘no estoy preparada’, y chao”.

“A los 21 dije: ‘Se acabó la tele’. Necesitaba cortar todo lo que me hacía mal y la tele era una cosa que me hacía mal”, concluyó.