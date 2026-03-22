"Si le pasa algo se me acaba la vida": La angustia de Tanza Varela por hospitalización de su hija

22 mar. 2026 - 12:30 hrs.

La madrugada de este domingo, Tanza Varela compartió una compleja situación familiar relacionada con el estado de salud de su hija de solo once meses, quien debió ser evaluada en un centro asistencial.

Durante varias horas, el equipo médico realizó distintos exámenes para determinar el origen de los síntomas que presentaba la menor, en medio de la incertidumbre por su evolución.

Los primeros síntomas

Según relató en sus redes sociales, todo comenzó tras la picadura de un insecto en uno de los pies de la niña, sin que en ese momento se pudiera identificar de qué se trataba.

Con el paso del tiempo, la situación comenzó a generar preocupación cuando la extremidad afectada empezó a cambiar de color, lo que motivó una primera consulta de urgencia.

Horas más tarde, el estado de la menor se complicó, lo que llevó a una nueva comunicación con sus seguidores, en la que evidenció su preocupación por lo que estaba ocurriendo.

“Se va a quedar hospitalizada (…) su patita se está poniendo muy negra y no saben qué es. Estamos hecho mierda”.

En ese mismo contexto, expresó directamente el impacto emocional que le generaba la situación.

“Si le pasa algo se me acaba la vida, así que recen por ella todo lo que puedan”.

Diagnóstico confirmado

Posteriormente, entregó una actualización en la que informó el diagnóstico al que llegó el equipo médico tras los exámenes realizados.

De acuerdo con lo indicado, se trató de la picadura de una araña de rincón, lo que explicó el deterioro progresivo en la zona afectada.

La menor deberá permanecer hospitalizada durante los próximos días, mientras continúa bajo observación médica.

“El próximo domingo cumple un año, así es que mándennos todo su amor para que nos vayamos pronto a la casa. Por ahora estará hospitalizada durante toda esta semana”.

En medio del proceso, la comunicadora también compartió palabras de agradecimiento hacia quienes han seguido su situación y le han enviado apoyo en este momento.

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