Muere Nicholas Brendon, actor de "Buffy, la cazavampiros", a los 54 años

20 mar. 2026 - 22:16 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se confirmó la muerte de Nicholas Brendon, actor conocido por su papel de Xander Harris en la recordada serie "Buffy la cazavampiros", a los 54 años de edad.

La noticia fue dada a conocer por su familia en un comunicado que compartió a Hollywood Reporter. Según detallaron, Brendon falleció por causas naturales.

"Era apasionado, sensible e incansablemente motivado"

"Nos duele profundamente compartir el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales", señaló la familia en el escrito.

"En los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte. A Nicky le encantaba compartir su talento con entusiasmo con su familia, amigos y fans. Era apasionado, sensible e incansablemente motivado para crear", expresaron.

En la misiva, indicaron que, quienes lo conocieron de verdad, "sabían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era".

Asimismo, recordaron que Brendon "tuvo dificultades en el pasado", motivo por el que "estaba tomando medicamentos y recibiendo tratamiento para controlar su diagnóstico y era optimista sobre el futuro al momento de su fallecimiento".

Cabe destacar que, en 2023, el actor reveló que había sufrido un infarto y que le habían diagnosticado una cardiopatía congénita. También padecía el síndrome de la cola de caballo, lo que le obligó a someterse a varias cirugías de columna.

Además, a partir de los treinta años, tuvo problemas públicos con el abuso de sustancias y la enfermedad mental.

"Nuestra familia pide privacidad durante este tiempo mientras lloramos su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón. Gracias a todos los que nos han mostrado su cariño y apoyo", concluyeron.

Recordado actor de "Buffy, la cazavampiros"

Su papel más recordado es el de Xander Harris en la serie "Buffy, la cazavampiros", participando en todas las temporadas como uno de los mejores amigos de la protagonista, interpretada por Sarah Michelle Gellar.

El intérprete también tuvo papeles en cine y televisión hasta 2021, protagonizando películas de género con títulos como Demon Island y Unholy.

En el año 2000, protagonizó junto a Lauren Ambrose y Amy Adams la película Psycho Beach Party, mientras que en sus trabajos televisivos más destacados se incluyen una participación recurrente en Criminal Minds.