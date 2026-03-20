"Recen por mí": Doctora Ana María Polo preocupa tras anunciar que se someterá a importante operación
- Por Cristian Latorre
Preocupación generaron los recientes dichos de la abogada y presentadora Ana María Polo, recordada por su rol en el exitoso programa Caso Cerrado, luego de que solicitara a sus seguidores una especial petición a través de redes sociales: rezar por ella.
En un video, Polo no solo agradeció el cariño y apoyo incondicional de sus seguidores, sino que también explicó que este viernes será sometida a una intervención quirúrgica.
“Sin mi voz, ¿qué voy a hacer?”
“Me voy a operar de las cuerdas vocales; como han notado, estoy un poco ronca. Me dijo el médico que eso es muy típico de gente que, como yo, habla muchísimo; se han esforzado mucho con la voz, gritan”, detalló.
“A cada uno de esos 23 millones de seguidores y de amigos que tengo en todo este mundo les pido una oración porque, sin mi voz, ¿qué voy a hacer? Ayúdenme, recen por mí para seguir dando, hablando, alzando la voz por la justicia y haciéndonos valer en todas partes del mundo”, pidió.
Su estado y próximos proyectos
La conductora de Caso Cerrado está próxima a cumplir 67 años. En ese contexto, aseguró que se mantiene con energía y motivación para continuar con sus proyectos.
“Me siento bien, tengo buena energía, y siempre considerando muchos proyectos bonitos que se me presentan y gozando también de mi tiempo libre”, dijo.
“Muchos de ustedes me escriben mensajes contándome sus historias, agradeciendo un consejo y diciéndome que han aprendido algo viendo el programa (Caso Cerrado), y créanme que cada uno de esos mensajes los valoro profundamente”, destacó.
