Anna Kournikova revela el nombre de su cuarto hijo con Enrique Iglesias a tres meses de su nacimiento

20 mar. 2026 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

La extenista rusa Anna Kournikova y el cantante Enrique Iglesias anunciaron la llegada de su cuarto retoño en diciembre de 2025, pero el nombre del bebé era todo un misterio hasta el día de ayer. Eso, hasta que lo revelaron a tres meses de su nacimiento en un post de Instagram.

La deportista enterneció a sus más de 2 millones de seguidores al compartir una foto de la pequeña Mary de 5 años junto a sus hermanos, los mellizos Lucy y Nicholas de 8, quienes sostenían en sus brazos al menor de todos.

¿Cómo se llama el cuarto hijo de Enrique Iglesias y Anna Kournikova?

"Lucy+Nicholas+Mary+Romeo", escribió Kournikova en el pie de foto, lo que desató una ola de comentarios que halagan el nombre del bebé.

"¡Qué nombre tan bonito para tu bebé! Tienes una familia encantadora. ¡Felicidades a ti y a Enrique!", "¡Qué nombre tan bonito para el pequeño... Romeo! Mucho amor desde India" y "Romeo Iglesias, qué bonito nombre", son algunas de las reacciones en Instagram.

Tanto Enrique como Anna han manifestado ser una pareja que ama la vida en familia. La pareja, que tiene más de 20 años de relación, a través de sus redes sociales comparte imágenes donde se les ve disfrutando de su etapa como padres.

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