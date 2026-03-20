"En versión chic": Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez publica un trend de TikTok junto a su hija

20 mar. 2026 - 18:24 hrs.

La modelo Alexandra Litvinova sorprendió a sus seguidores al publicar un trend viral de TikTok junto a la pequeña hija que tiene con el máximo goleador de La Roja, Alexis Sánchez. En el video, Litvinova sostiene a la bebé mientras exhiben diferentes looks.

"En mi era mamá, pero en versión chic", escribió en el video que acompañó con el siguiente caption: "Mi accesorio favorito". Todos admiraron el estilo de ambas, pero lo que llamó la atención fue el crecimiento de la pequeña, nacida hace pocos meses.

Una etapa fuera de los focos

Tanto Alexis Sánchez como Litvinova fueron muy herméticos durante el embarazo, no compartieron nada al respecto, sino semanas antes del parto. "Mantenerlo oculto durante 9 meses fue muy difícil: sin redes sociales, sin amigos, sin vida fuera de casa", expresó la modelo cuando por fin confirmaron la noticia.

Es por eso que cualquier registro donde aparezca la bebé, genera emoción en quienes siguen las redes sociales de ambos.

"Hermosas y cada día más grande la niña maravilla", "Esa niña sí que va a tener estilo" y "Mis fashionistas favoritas", son algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexandra Litvinova | model & ? mama (@litvinova_alexandra)

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