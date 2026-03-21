"Recen por mí": Doctora Polo anuncia que se someterá a importante cirugía y preocupa a sus seguidores

21 mar. 2026 - 15:15 hrs.

La abogada y comunicadora Ana María Polo, conocida como "doctora Polo", compartió en redes sociales un mensaje que generó preocupación entre sus seguidores, al revelar que será sometida a una intervención quirúrgica.

“Me voy a operar de las cuerdas vocales; como han notado, estoy un poco ronca. Me dijo el médico que eso es muy típico de gente que, como yo, habla muchísimo; se han esforzado mucho con la voz, gritan”.

La solicitud a sus seguidores

En el mismo registro audiovisual, la conductora de Caso Cerrado realizó un llamado directo a su comunidad, a quienes pidió acompañarla en este proceso.

“A cada uno de esos 23 millones de seguidores y de amigos que tengo en todo este mundo les pido una oración porque, sin mi voz, ¿qué voy a hacer?”.

“Ayúdenme, recen por mí para seguir dando, hablando, alzando la voz por la justicia y haciéndonos valer en todas partes del mundo”.

La intervención está programada para este viernes, en un contexto en el que la comunicadora aseguró mantenerse activa y con planes en desarrollo.

“Me siento bien, tengo buena energía, y siempre considerando muchos proyectos bonitos que se me presentan y gozando también de mi tiempo libre”.

Agradecimiento a su audiencia

En su mensaje, también dedicó palabras a quienes la han acompañado durante años, destacando el vínculo que mantiene con su público.

“Muchos de ustedes me escriben mensajes contándome sus historias, agradeciendo un consejo y diciéndome que han aprendido algo viendo el programa (Caso Cerrado), y créanme que cada uno de esos mensajes los valoro profundamente”.

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