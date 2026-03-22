"Ocurrió en presencia de mi hija": Denuncian a Fabricio Vasconcelos por agresión y él entrega su versión de los hechos

22 mar. 2026 - 10:20 hrs.

Fabricio Vasconcelos habría estado involucrado en un confuso incidente al interior de un condominio en la comuna de Colina, que terminó con una persona lesionada y una denuncia ante Carabineros en contra del bailarín, además de una constatación de lesiones en una clínica del sector oriente.

Según los antecedentes conocidos durante esta jornada, el hecho se habría originado cuando un vehículo ingresaba al recinto para visitar a un residente, en un momento en que otro automóvil se aproximaba por la misma vía.

El relato del conflicto

La situación habría comenzado como un intercambio verbal que fue escalando con el paso de los minutos, hasta derivar en una confrontación física entre los involucrados.

La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez contó en su Instagram que “según el relato de familiares de la supuesta víctima, es que dentro del condominio donde Fabricio vive junto a Mariela Román, iba entrando una persona que fue a visitar a un vecino de Fabricio, una persona que vive en el mismo condominio”.

Luego, el episodio se habría intensificado.

“Fabricio iba entrando detrás y empezó a apurar, a tirar el auto encima, a tratarse de pasar por al lado, apurando. Esta situación habría llevado como a un encontrón verbal, pero este encontrón había escalado hasta que llegaron a los golpes”, relató.

También se señaló un elemento adicional en la denuncia. “Según el relato de esta persona, Fabricio lo habría golpeado con un objeto contundente”.

La versión de Fabricio Vasconcelos

Tras conocerse estos antecedentes, Fabricio Vasconcelos entregó a la periodista su versión de lo ocurrido, indicando que todo comenzó cuando regresaba a su domicilio.

“Al regresar a mi domicilio dentro del condominio, junto a mi hija de 15 años, observé un auto desconocido circulando de manera sospechosa y a baja velocidad”.

De acuerdo a su relato, el otro conductor lo enfrentó al momento de ingresar.

“Ante la situación, opté por retirarme y volver a mi vehículo. En ese momento, el individuo profirió amenazas de muerte en mi contra y hacia mis perros, indicando que regresaría. Luego extrajo un objeto contundente, un palo, desde su vehículo, y golpeó la parte posterior de mi camioneta. Todo lo anterior ocurrió en la presencia de mi hija menor”.

Acciones posteriores

El bailarín también se refirió a las consecuencias del incidente, asegurando que resultó con una lesión tras un forcejeo.

“Mientras se abría el portón, el otro chofer se bajó y lo confrontó violentamente. Tras un forcejeo, le apretó la mano con la puerta del vehículo, causándole una lesión de carácter mediano”.

Debido a lo ocurrido, indicó que realizó una denuncia ante Carabineros y acudió a constatar lesiones.