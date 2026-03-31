"Pinchamos una vez": Pamela Díaz sorprende al revelar antiguo romance con reconocido actor chileno

31 mar. 2026 - 15:55 hrs.

Pamela Díaz contó por primera vez que tuvo un breve romance con un reconocido actor chileno, lo que causó sorpresa entre sus seguidores y fanáticos en redes sociales.

Fue en el programa 'Mañana Te Cuento' donde La Fiera aseguró que tuvo un pequeño affaire con Cristian Riquelme: "Pinchamos una vez", contó entre risas.

"Tuvimos algo"

La confesión se dio mientras la conductora de TV conversaba junto a Rodrigo Gallina y Joaquín Méndez sobre una lista de los hombres más guapos de Chile, donde aparecía precisamente Cristián Riquelme.

"Yo con Riquelme tuvimos algo", soltó de improviso. "Él es del sur, de Puerto Varas, y nosotros nos conocimos hace muchísimos años y trabajamos en una obra de teatro con Marcelo Arismendis", reveló.

En ese contexto, la modelo explicó que "éramos todo el grupito, ellos eran un poco más grandes. Y ahí me cayó muy bien. Después yo me vine a Santiago, después se vino Marcelo y después él entró a las teleseries, así que me sentí muy orgullosa de ellos".

Respecto al vínculo, Pamela reveló que "cuando chicos pinchamos una vez, pero como un piquito, una cosa así, pero cuando chicos. Han pasado veintitantos años".

Para cerrar, detalló que eso ocurrió cuando ella estaba en el colegio: "No era muy bonita yo tampoco. Cristián siempre fue mino, lo que pasa es que tiene una personalidad media especial y a veces se pasaba un poquito, porque se creía... Por ejemplo, estuvo en Estados Unidos y hablaba spanglish. Pero era muy simpático".

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