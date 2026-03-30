Tienda de ropa anuncia remate total por cierre: Hay prendas desde $500

30 mar. 2026 - 14:24 hrs.

¿Qué pasó?

Rafaela Boutique, local de ropa ubicado en pleno centro de la ciudad de Puerto Montt, región de Los Lagos, anunció un remate total de sus productos a causa del futuro cierre de la tienda.

El negocio está situado en Benavente 311, aunque ofrece envíos a todo Chile. Tiene ropa femenina para todas las edades y tallas, y algunas de sus prendas figuran desde los $500.

¿Hasta cuándo estará abierta la tienda?

Según detalló la tienda en sus publicaciones de Instagram, estarán abiertos este lunes 30 y martes 31 de marzo, ofreciendo una variada gama de productos.

Además, señalaron que este lunes abrirán entre las 14:00 y las 20:00 horas, mientras que "tendremos abierto hasta el martes", jornada en la que cerrarán definitivamente sus puertas.

El local ofrece poleras, vestidos, blusas, chalecos, blazers, gillette, lencería, abrigos y pantalones, además de carteras, cinturones, pañuelos, gafas y accesorios, como collares, pulseras y aros.

La tienda también ofrece ropa al por mayor para otros negocios, además de artículos de decoración, espejos y maniquíes que estaban en el local.