Tienda de ropa anuncia remate total por cierre: Hay prendas desde $500
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Rafaela Boutique, local de ropa ubicado en pleno centro de la ciudad de Puerto Montt, región de Los Lagos, anunció un remate total de sus productos a causa del futuro cierre de la tienda.
El negocio está situado en Benavente 311, aunque ofrece envíos a todo Chile. Tiene ropa femenina para todas las edades y tallas, y algunas de sus prendas figuran desde los $500.
¿Hasta cuándo estará abierta la tienda?
Según detalló la tienda en sus publicaciones de Instagram, estarán abiertos este lunes 30 y martes 31 de marzo, ofreciendo una variada gama de productos.Ir a la siguiente nota
Además, señalaron que este lunes abrirán entre las 14:00 y las 20:00 horas, mientras que "tendremos abierto hasta el martes", jornada en la que cerrarán definitivamente sus puertas.
El local ofrece poleras, vestidos, blusas, chalecos, blazers, gillette, lencería, abrigos y pantalones, además de carteras, cinturones, pañuelos, gafas y accesorios, como collares, pulseras y aros.
La tienda también ofrece ropa al por mayor para otros negocios, además de artículos de decoración, espejos y maniquíes que estaban en el local.
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