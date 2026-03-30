Fatal accidente en San Pedro de Melipilla: Dos mujeres mueren tras choque de dos camiones y un automóvil

30 mar. 2026 - 15:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal accidente de tránsito se registró a eso del mediodía de este lunes en la comuna de San Pedro de Melipilla, Región Metropolitana, luego que dos camiones y un vehículo menor chocaran, lo que provocó la muerte de dos mujeres.

Camión provocó accidente

De acuerdo a lo informado por Carabineros, el hecho ocurrió en la Ruta G-66, también conocida como Camino de la Fruta, a la altura del kilómetro 89.

En ese lugar se estaban realizando trabajos por parte de personal de la autopista, lo que mantenía detenido el tránsito. En ese contexto, un camión de transportes y, detrás, un vehículo menor se encontraban parados.

Sin embargo, "por causas que se investigan, un vehículo de alto tonelaje, choca a este vehículo menor, generando un accidente de alta energía", explicó el capitán Fernando Vivar, de la 24 comisaría de Melipilla.

Dos mujeres fallecidas

"A raíz de esto, lamentablemente, fallecen dos mujeres al interior de este vehículo menor, y el conductor es trasladado al Hospital de Melipilla, con carácter de lesiones reservado", agregó la autoridad.

De inmediato, al lugar llegó personal de emergencia para las primeras diligencias. "Se dio cuenta al Ministerio Público sobre el hecho, que dispuso a equipos especializados para que trabajen en el sitio del suceso", indicó el capitán.

Actualmente, el tránsito en la ruta está suspendido en ambos sentidos. De acuerdo a TransporteInforma, se prevé su habilitación desde las 20:00 horas.