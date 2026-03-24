Bus RED derriba postes en Ñuñoa y provoca cortes de luz y desvíos por cerca de 12 horas

24 mar. 2026 - 07:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un bus del sistema RED protagonizó un incidente vial la noche del lunes en la intersección de avenida Grecia con San Eugenio, en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, luego de derribar tres postes de energía, generando interrupciones en el tránsito y cortes de suministro eléctrico en el sector.

El hecho ocurrió cerca de las 20:00 horas, cuando la máquina se habría enredado con cables que colgaban desde los postes, provocando un arrastre que terminó con tres estructuras en el suelo. La situación mantuvo el área intervenida durante toda la noche y la madrugada.

Trabajo condicionado por la luz de día

Debido a medidas de seguridad, las labores para abordar la emergencia quedaron sujetas a condiciones de visibilidad. Se espera que a partir de las 08:00 horas lleguen al lugar equipos de Enel para iniciar los trabajos en el tendido eléctrico y avanzar posteriormente en el retiro del bus y de los postes dañados.

La intervención considera, en una primera etapa, asegurar que no exista energía activa en los cables antes de comenzar cualquier maniobra en terreno, especialmente considerando que algunos postes se encuentran con riesgo de caída y otros ya están en el suelo.

Cortes de tránsito y afectación a vecinos

El lugar permanece con restricciones de tránsito, particularmente en San Eugenio, donde los buses que circulan habitualmente han debido ser desviados por avenida Grecia. Esta situación ha afectado a usuarios del transporte público, especialmente a quienes se dirigen hacia el sector del Metro Irarrázaval.

Además, varias viviendas y locales comerciales resultaron con interrupciones en el suministro eléctrico producto del incidente, lo que se ha extendido por varias horas desde ocurrido el hecho.

“Basura aérea” en el origen del incidente

Según la información recabada en el lugar, el origen del problema estaría en cables de telecomunicaciones en desuso que permanecen colgando entre los postes. Estos elementos, conocidos comúnmente como “basura aérea”, habrían sido clave en el enredo que desencadenó la caída de las estructuras.

El bus permanece en el lugar, rodeado de estos cables, a la espera de que se completen las condiciones necesarias para su retiro, en un procedimiento que podría extenderse mientras se asegura completamente el sector.

Suministro parcialmente restablecido

De acuerdo a lo informado por Enel a través de sus canales, más del 90% del suministro eléctrico ya ha sido restablecido en el sector. Sin embargo, aún existen puntos específicos que continúan sin luz, a la espera de los trabajos programados para la mañana.

La situación se ha prolongado por cerca de 12 horas y se mantiene en desarrollo, con trabajos que continuarán durante la jornada para normalizar tanto el tránsito como los servicios básicos en la zona.