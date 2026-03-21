Fatal choque en La Cisterna deja un conductor muerto y dos heridos graves: investigan posible consumo de alcohol

21 mar. 2026 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este viernes, un accidente de tránsito dejó una víctima fatal y dos personas con lesiones de gravedad en la intersección de Avenida La Granja con Américo Vespucio, en la comuna de La Cisterna, Región Metropolitana.

El hecho se registró cerca de las 22:40 horas, momento en que personal de Carabineros llegó al lugar tras recibir el aviso de una colisión frontal de alta energía entre dos vehículos.

La víctima y sus acompañantes

La persona fallecida corresponde a un hombre de aproximadamente 50 años, quien conducía un taxi colectivo. De acuerdo con los antecedentes confirmados, no trasladaba pasajeros, sino que viajaba junto a su esposa y, de manera preliminar, su nieto.

Ambos acompañantes resultaron con lesiones de carácter grave tras el impacto.

Dinámica del accidente

Según la información inicial, el taxi colectivo se desplazaba por Avenida La Granja en dirección sur cuando fue impactado por una camioneta que circulaba en sentido contrario.

Las primeras pericias apuntan a que el vehículo mayor habría cruzado el eje central de la calzada, invadiendo la pista opuesta y provocando el choque frontal.

Investigación en curso

El conductor de la camioneta, un hombre adulto mayor, es objeto de investigación para determinar su eventual responsabilidad en el accidente.

De manera preliminar, no se descarta que haya conducido bajo los efectos del alcohol, situación que deberá ser confirmada mediante los exámenes correspondientes.

Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica exacta del hecho y las responsabilidades involucradas.