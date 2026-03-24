Taxista fallece tras colosión con bus red en Cerro Navia: Otra persona está en estado grave

24 mar. 2026 - 06:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito registrado la noche del lunes 23 de marzo en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana, dejó como saldo una persona fallecida y otra en estado grave, tras una colisión frontal entre un taxi y un bus del sistema RED.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas en la intersección de Salvador Gutiérrez con Neptuno, donde, por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos impactaron de frente.

El choque

El teniente Nicolás Seisdedos, de la Prefectura SIAT, explicó que “el día de ayer, en horas de la noche, se produjo un siniestro vial de tipo colisión en calle Salvador Gutiérrez, próximo a calle Neptuno, donde por causas que se investigan, uno de los dos móviles había traspasado el eje central de la calzada colisionando”.

“De manera preliminar el bus vendría sin pasajero e iba en tránsito a su depósito”, señaló el teniente.

“Hay un resultado fatal. Uno de los conductores, posterior del accidente, habría fallecido”, agregó. En específico, fue el taxista el que perdió la vida, mientras que su copiloto, de sexo femenino, permanece en estado grave en un recinto asistencial.

Investigación

Las pericias quedaron a cargo de personal especializado en accidentes de tránsito, quienes trabajan para determinar la dinámica exacta del hecho. En esa línea, el mismo oficial detalló que “por instrucción de la fiscalía centro norte, personal especializado, se constituyó para realizar las diligencias propias de la especialidad, levantamiento planimétrico, set fotográfico, para dilucidar una causa basal y dinámica de los hechos”.

Sobre eventuales factores como consumo de alcohol, aún no existen resultados concluyentes. “Eso todavía está en materia de investigación, sin embargo, eso posterior se va a verificar mediante la respectiva alcoholemia al fallecido”, cerró.

Las diligencias continúan en desarrollo para esclarecer las circunstancias del accidente.