Choque entre un avión y un vehículo deja dos fallecidos y 13 heridos en aeropuerto de Nueva York
- Por Nicolás Díaz | AFP
¿Qué pasó?
El piloto y el copiloto de un avión que chocó con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York el domingo por la noche murieron en el accidente, que obligó a suspender el tráfico aéreo, informaron el lunes autoridades y medios estadounidenses.
Dos fallecidos y 13 heridos en accidente aéreo
Otras 13 personas, incluyendo 11 pasajeros y dos socorristas, fueron trasladados al hospital con heridas, informó la cadena ABC, que citó a fuentes oficiales.
Imágenes de la agencia AFP muestran los daños sufridos en la punta y la zona de cabina del avión de Air Canadá Express que había llegado procedente de Montreal, en la pista del aeropuerto.Ir a la siguiente nota
El avión, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, socio regional de la empresa canadiense, golpeó el camión de bomberos alrededor de las 21:40 horas del domingo (22:40 horas en Chile) que estaba atendiendo otro incidente, indicó la autoridad portuaria de Nueva York.
Según una lista preliminar de pasajeros, cuatro de las 76 personas a bordo del avión eran tripulantes, indicó Jazz Aviation en un comunicado.
La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) anunció el cierre de la terminal y advirtió que posiblemente éste sería "extendido".
"El aeropuerto está actualmente cerrado para facilitar la respuesta y permitir una investigación a fondo", indicó la autoridad portuaria en un comunicado enviado a la AFP.
Los protocolos de respuesta de emergencia se "activaron inmediatamente", agregó.
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