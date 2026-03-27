Grave accidente en Providencia: Bus Red arrasa con paradero en Vicuña Mackenna y deja cuatro heridos

27 mar. 2026 - 19:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito se produjo la tarde de este viernes en el límite de Providencia con Santiago, luego que un bus del servicio RED impactara con un paradero, dejando a cuatro personas heridas.

¿Qué se sabe del accidente en Vicuña Mackenna?

El hecho se produjo a eso de las 19:00 horas, específicamente en avenida Vicuña Mackenna, cerca de la intersección con calle Argomedo. De momento, se desconocen los motivos del siniestro vial.

Producto del choque, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas, la conductora del bus. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

Desde TransporteInforma indicaron que está suspendido el tránsito por las pistas de buses de Vicuña Mackenna al norte y sur, a la altura de Argomedo.

Heridos fueron llevados a un centro asistencial

A la emergencia asistieron tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y una del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.

"Fuimos despachados a las 19:30 horas, aproximadamente, por un choque de alta energía de un microbús con un paradero", indicó Francisco Rojas, teniente primero de la Séptima Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Los heridos resultaron policontusos, pero ninguno con fracturas. Tres de ellos fueron trasladados por SAMU hasta un centro asistencial, mientras que el cuarto lesionados por sus propios familiares.

El teniente primero agregó que los pasajeros "ya se encontraban afuera del bus" al momento de su llegada, incluida la conductora.