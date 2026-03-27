Tía Rica anuncia remate de preciadas monedas de oro chilenas y mexicanas

27 mar. 2026 - 14:27 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), conocida como la “Tía Rica”, anunció un nuevo remate online, centrado en la subasta de 78 monedas de oro chilenas y mexicanas.

El conjunto tiene un valor base que supera los $60 millones, alcanzando específicamente los $60.819.000 como monto mínimo de adjudicación. Las piezas suman un total de 1.779,78 gramos de oro de 21,6 kilates, distribuidos en distintos gramajes.

Monedas y piezas incluidas

Dentro del lote se consideran monedas de alto interés en el mercado, entre ellas ejemplares chilenos de 100 pesos “Cóndor”, acuñados entre las décadas de 1940 y 1970.

También se incluyen monedas mexicanas como los “Centenario” de 50 pesos, además de piezas de menor denominación, medallas conmemorativas y cospeles, lo que amplía las alternativas tanto para inversionistas como para coleccionistas.

Origen de las especies

Las monedas corresponden a especies decomisadas por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur en el marco de investigaciones asociadas a delitos económicos.

Este tipo de bienes es posteriormente destinado a remates públicos, bajo la administración de la Dicrep, para su disposición final.

Otros bienes en remate

Además de las monedas de oro, la jornada incluirá otros bienes como vehículos y diversas especies, los que serán confirmados en los próximos días.

Desde la Dicrep indicaron que este tipo de remates permite acceder a bienes de alto valor a precios competitivos, junto con asegurar un proceso transparente y la reinversión de estos recursos en beneficio de la sociedad.

¿Cuándo y cómo se realizará el remate?

La subasta se realizará el próximo 9 de abril de 2026, de manera completamente online, modalidad implementada por la institución desde 2022. El objetivo es facilitar la participación a nivel nacional y asegurar la transparencia del proceso.

Para participar, las personas interesadas deben inscribirse previamente en el sitio web institucional de la Dicrep, donde además se encuentra disponible el detalle de los lotes, valores base y condiciones del remate en la sección “Calendario de Remates”.

Impacto de los recursos

Los recursos obtenidos en este tipo de subastas, particularmente aquellas vinculadas a bienes decomisados bajo la Ley N° 20.000, son destinados a programas de prevención y rehabilitación del consumo de drogas.

Estos fondos son canalizados a través del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).