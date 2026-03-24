Anuncian remate de más de 20 vehículos de la PDI desde $1 millón: Así puedes participar para comprar un auto

24 mar. 2026 - 15:39 hrs.

¿Qué pasó?

Una casa de remates anunció que esta semana se rematarán más de 20 vehículos de la Policía de Investigaciones (PDI), entre ellos autos, camionetas y furgones, con un piso mínimo de un millón de pesos cada uno.

Además de los vehículos, también habrá tres lotes especiales: un remolque para caballos y dos conjuntos de especies tecnológicas, como televisores, impresoras, computadoras y sillas de oficina, entre otras cosas.

¿Cómo participar del remate?

En la página web Fuenzalida Remates, en donde fue publicado el remate, indicaron que hasta el martes 24 de marzo hasta las 16:00 horas hay plazo para depositar la garantía, que es de $1.000.000, y el remate es al día siguiente en Santiago.

Para participar del remate, debes ingresar a www.fuenzalidaremates.cl/exhibicion-pdi/ (o haciendo clic aquí) y depositar el monto a la cuenta corriente que aparece en el sitio web y enviar el comprobante. Revisa todos los detalles en la web de Fuenzalida Remates.

Entre las marcas de los vehículos que hay disponibles están BMW, Chevrolet, Dodge, Ford, Honda, Hyundai, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Toyota y Volkswagen, y el año de cada uno varía según el modelo: hay autos desde el 2013 hasta el 2021.

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