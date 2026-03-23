Tras quiebra de empresa chilena con más de 100 años de historia: Más de 500 mil latas de conservas saldrán a remate

23 mar. 2026 - 10:11 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Conservas Centauro, fundada en 1908 en la ciudad de Quillota por el inmigrante italiano Luis Bozzolo Ferrrando, fue declarada en quiebra en febrero pasado.

El proceso dictado por el Juzgado de Letras de La Calera incluye un remate de todos sus bienes, por lo que la compañía realizará una masiva subasta de más de 500.000 latas de conservas.

¿Cuándo será la subasta de conservas y cómo participar?

La masiva subasta de productos de la empresa Conservas Centauro se llevará a cabo a partir de las 11:00 horas del viernes 27 de marzo.

El remate será 100% online y se realizará a través de Remates del Río, plataforma a la que puedes acceder en este enlace y en la que deberás ingresar con tu usuario y clave o crear una cuenta si no tienes.

La recomendación es inscribirse con anticipación en el mismo sitio, en el que deberás pagar una garantía de por lo menos $1 millón para poder participar, aunque puede ser más dependiendo del monto que deseas comprar.

¿Qué productos se rematarán?

El remate incluye una variada cantidad de productos en conservas de la compañía, incluyendo duraznos, frutillas, tomates, pulpa de frutas, porotos, arvejas, entre muchos otros. Los tamaños van desde los 320 gramos hasta los 3 kilos.

"Armamos más de 200 lotes, sistematizándolos por criterios como tipo de producto y también por su durabilidad o vida útil. Gracias a la modalidad de remate, que es de lotes con derecho, las personas y empresas pueden optar por las cantidades de conservas que les acomoden", destacó a LUN Nicolás del Río, gerente de la compañía y martillero concursal.

Adicionalmente, se venderán otros bienes de la empresa, incluyendo mesas, escritorios, cuadros, televisores, sillones, sillas, estufas, computadores, impresoras, etc. Para revisar el catálogo completo, ingresa aquí.