Más de 500 mil latas de conserva serán rematadas tras quiebra de Centauro: ¿Cuánto dinero se necesita para participar?

25 mar. 2026 - 10:12 hrs.

¿Qué pasó?

Fue en el mes de febrero que se concretó la quiebra Conservas Centauro, empresa con casi 120 años de historia, radicada en la ciudad de Quillota y fundada por el inmigrante italiano Luis Bozzolo Ferrrando.

Fu el Juzgado de Letras de La Calera quien dictó la sentencia, decretando un remate de todos los bienes de la compañía, lo que se traduce en una masiva subasta de más de 500.000 latas de conserva.

Será el próximo 27 de marzo, a las 11:00 horas, cuando se llevará a cabo la subasta, la cual se realizará de manera 100% online.

La empresa encargada de materializar la instancia será Remates del Río. Los interesados en participar del proceso pueden acceder en el siguiente enlace y se deberá ingresar con un usuario y clave. En caso de no tenerlo, se puede crear en el mismo sitio web.

¿Cuánto dinero se necesita para participar del remate?

Para poder ser parte de la subasta, se deberá abonar una garantía de al menos un millón de pesos, aunque puede ser más dependiendo de la cantidad que se vaya a adquirir: la garantía representa una quinta parte de lo que se puede adquirir. Si se paga la garantía mínima (un millón de pesos), se puede comprar hasta cinco millones de pesos. Si se costea una garantía de dos millones, se pueden obtener hasta 10 millones de pesos en mercadería, y así en sucesión.

El remate incluye una variada cantidad de productos en conservas de la compañía, incluyendo duraznos, frutillas, tomates, pulpa de frutas, porotos, arvejas, entre muchos otros. Los tamaños van desde los 320 gramos hasta los 3 kilos.

"Armamos más de 200 lotes, sistematizándolos por criterios como tipo de producto y también por su durabilidad o vida útil. Gracias a la modalidad de remate, que es de lotes con derecho, las personas y empresas pueden optar por las cantidades de conservas que les acomoden", destacó a LUN Nicolás del Río, gerente de la compañía y martillero concursal.

Adicionalmente, se venderán otros bienes de la empresa, incluyendo mesas, escritorios, cuadros, televisores, sillones, sillas, estufas, computadores, impresoras, etc. Para revisar el catálogo completo, ingresa aquí.

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