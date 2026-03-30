Rematan nuevamente torre de oficinas en Conchalí: Está a un costado de autopista

30 mar. 2026 - 12:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un moderno edificio de oficinas volverá a salir a remate tras no concretarse su venta y ante la falta de arrendatarios. Se trata de una estructura de alto estándar que cuenta con 17 pisos, cinco subterráneos, siete locales comerciales, 60 oficinas, 311 estacionamientos y 143 bodegas.

El inmueble corresponde a la Torre Yoemar, ubicada en Avenida Presidente Frei Montalva 6199, en la comuna de Conchalí. Actualmente, el edificio enfrenta no solo la baja ocupación de sus espacios, sino también reiterados intentos fallidos de venta.

La subasta será realizada por Macal, que fijó como plazo máximo para participar el próximo 15 de abril de 2026.

Precio mínimo y condiciones del remate

De acuerdo con la información publicada en el sitio, el precio mínimo del remate fue fijado en 220.000 UF, equivalente a $8.765.178.400.

Además, se estableció un precio de garantía de $50.000.000, monto necesario para poder participar en la subasta.

Los interesados pueden revisar las bases del proceso (aquí) y los pasos para abonar la garantía a través del sitio web oficial de la plataforma (en este enlace).

Cuatro remates sin oferentes

Hasta ahora, el edificio acumula cuatro remates fallidos, en los que no se han presentado oferentes, pese a tratarse de una torre de oficinas de alto estándar.

La principal razón detrás de este escenario sería la baja demanda por arrendar sus espacios, lo que ha llevado a sus propietarios a intentar deshacerse del inmueble.

El edificio fue construido a fines de 2012 y, hacia finales de 2025, registraba apenas un 20% de sus oficinas arrendadas, según información publicada por El Mercurio.

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