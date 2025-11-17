Por escasez de arrendatarios: Moderno edificio ubicado en Conchalí será rematado

17 nov. 2025 - 15:27 hrs.

¿Qué pasó?

Por escasez de arrendatarios. Esa es la razón por la cual un moderno edificio emplazado en la zona norte de la capital tendrá que salir a remate prontamente. Se trata de una estructura de alto estándar con 17 pisos a su haber.

En concreto, se trata de la Torre Yoemar, ubicado en Avenida Presidente Frei Montalva 6199, en la comuna de Conchalí.

Actualmente, la estructura no solo ha debido enfrentar la dificultad de la ausencia de arrendatarios, sino también ha tenido problemas para ser vendido o rematado. En ese sentido, actualmente solo tendría un 20% de ocupación.

Así es la Torre Yoemar

En cuanto a las características del edificio, este tiene 16.118 metros cuadrados construidos. Junto con eso, posee siete locales comerciales, 311 estacionamientos y ocho ascensores.

"Es un edificio clase A en una zona clase B y no se puede cobrar arriendos como si estuviera en la zona oriente de la capital", dijo a El Mercurio Marcos Kaplún, director de Kayco International Group.

En el año 2013, se intentó vender el edificio a un precio de 41 millones de dólares sin tener el resultado esperado. Sin embargo, en esta ocasión se buscará transarlo a un precio menor: a unas 247 mil UF, algo así como 10,5 millones de la divisa estadounidense.

