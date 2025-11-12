Logo Mega

Rematan ropa de una conocida marca chilena desde $3.000: Conoce los lugares donde se rematarán las prendas

Si eres amante de los descuentos y los remates de ropa, presta atención porque esta noticia te va a interesar: una reconocida tienda de vestuario alista un remate con prendas desde los $3.000, una oportunidad irresistible para quienes buscan renovar su clóset a bajo costo.

Se trata de una liquidación proveniente del cierre de tiendas Corona, cuyos productos fueron adquiridos por Family Shop, empresa que anunció a través de sus redes sociales los detalles de esta venta especial.

Esto ocurre luego de que la compañía comprara parte del inventario rematado tras la quiebra de la empresa ligada a la familia Schupper.

Productos desde los 3 mil pesos

Mediante su cuenta de Instagram, Family Shop invitó a sus clientes a aprovechar la oportunidad, prometiendo precios "extremadamente bajos”.

"Encuentra shorts, faldas, poleras y vestidos por $3.000; jeans a $8.000; pantalones y camisas por $6.000; lencería a $3.000 y todo infantil a $3.000", señalaron en la publicación.

Las ofertas estarán disponibles hasta agotar stock en las siguientes tiendas:

  • Outlet Park Reñaca
  • Huérfanos
  • Concepción Barros Arana
  • Patio La Florida
  • Mall Curicó

