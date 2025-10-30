Tiene cancha de tenis y hasta un jacuzzi: La lujosa propiedad en Colina que sale a remate por $645 millones
- Por Lucas Figueroa
¿Qué pasó?
Una lujosa casa ubicada en la comuna de Colina es la que saldrá a remate durante el mes de noviembre. Se trata de una unidad que cuenta con 6.500 metros cuadrados, de los cuales 417 son construidos. Además de eso, la vivienda cuenta con una serie de comodidades.
Una cancha de tenis, una espaciosa piscina y calefacción independiente, son algunos de los detalles que tiene a su haber la casa ubicada en hacienda Chacabuco.
Además, el lugar puede jactarse de tener hermosos jardines, quincho, cinco dormitorios y nada menos que cinco baños, además de ventanas termopanel y hasta un jacuzzi.
Remates del Río, empresa encargada de la subasta, destaca que se trata de un lugar donde "el campo y la ciudad se encuentran".
¿Cómo participar del remate?
Para quienes estén interesados en participar en el remate deben saber que la casa en cuestión saldrá a la venta desde los 645 millones de pesos.
Para participar del evento, que se realizará el 21 de noviembre de manera 100% online, solo debes ingresar en el siguiente enlace y constituir la garantía.
@rematesdelrio
🔴 ¡REMATE 100% ONLINE ‼️ 📆 CUÁNDO: VIERNES 21 NOVIEMBRE ⏰ HORA: 14:00 hrs 📍 DÓNDE: www.rematesdelrio.cl 🌟 Casa 420 m2 construidos - 6.500 m2terreno 📍 Ubicación: Colina, Hacienda Chicureo 👉 ¡No te lo pierdas! RematesDelRio RematePresencial Subasta Inversiones Chile OportunidadDeInversión Inmobiliaria #RemateDePropiedades propiedad ventapropiedad rematepropiedad casa casacolina haciendachacabuco rematecasa rematecolina #excelentevista😍 #RemateDePropiedades #entornonatural #propiedadesinmobiliarias #propiedades♬ Please Please Please - Sabrina Carpenter
