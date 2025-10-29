Hay vehículos por menos de un millón: Estos son los bienes que rematará el Ejército

29 oct. 2025 - 19:30 hrs.

Serán más de 200 los bienes pertenecientes al Ejército que serán rematados el 7 de noviembre, a eso de las 09:00 horas. Dentro de los artículos que serán subastados se encuentran vehículos como motocicletas y camiones, además de productos de vestimenta y equipamiento.

De acuerdo con lo consignado por The Clinic, el remate se realizará en la División Logística de la institución, ubicada en Estación Central. Durante los días 30 de octubre y el 4 y 5 de noviembre se llevará a cabo una exhibición de los artículos.

A modo de ejemplo, el Regimiento Logístico Nº1 de Tocopilla rematará 102 bienes. Entre ellos, más de cuarenta remolques desde los $357.000.

Entre esos bienes se encuentran vehículos como: una Hyundai Galloper del año 2002 por $1.093.261; un Toyota Yaris del 2003 por $894.802; una veintena de Jeep Ail Storm M-240 de 1993, con precios que van desde $1.500.294 a $2.355.893; y motocicletas Honda XR-250 del 2009, desde $729.347 a $985.259.

Por otro lado, en el Regimiento Logístico Nº2, ubicado en Colina, serán 33 los bienes rematados. Entre ellos, una Station Wagon Volkswagen Touareg del 2013 por $17.898.295 y un Mercedes Benz S500L del 2011 por $28.977.707.

También se incluyen camionetas, cuadrimotos, motocicletas, una grúa y una serie de remolques cuyos valores oscilan entre $309.150 y $954.930, dependiendo del año y el modelo.

El Centro de Instrucción y Entrenamiento “Las Bandurrias” rematará tres Jeep Ail Storm M-240 de 1993 a $1.296.085, y la Compañía Logística Divisionaria Nº4, dos cocinas Hass&Sohn de 1979 a $497.000.

En el Campo Militar "Pozo Almonte" se rematarán tres camiones Mercedes Benz Unimog 1300 del año 1985, con precios entre $8.357.396 y $9.832.230. Además, se subastarán varios tracto camiones DAF YTV 2300 de 1987 por $4.410.340.

La Compañía Logística y Administrativa Nº4 de Concepción rematará un minibús Hyundai H1 SVX del 2007 por $1.251.611; tres camionetas Toyota Hilux del 2000, cuyos precios van de $1.512.370 a $2.363.078; un cortacésped John Deere por $304.000; y seis camiones Mercedes Benz 416 de 1988, con valores entre $1.563.895 y $2.867.141.

El Regimiento Logístico Nº3 “Victoria” subastará una camioneta Nissan Terrano del 2008 por $3.512.012; ocho Jeep Ail Storm M-240 de 1993 y 2001 por $1.208.241; y cuatro camiones Mercedes Benz 1017 de 1980, con precios entre $1.259.353 y $1.373.840.

Finalmente, la Jefatura Administrativa y Logística de Valdivia ofertará dos Jeep Ail Storm M-240 del 2001 por $1.891.159 y tres camionetas Command Car 325 de 1987 y 1988 por $1.389.547.

