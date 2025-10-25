Tía Rica tiene nueva fecha para remate de maletas abandonadas en el aeropuerto: Hay 661 lotes disponibles

25 oct. 2025 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección General del Crédito Prendario (DICREP), conocida como la Tía Rica, anunció una nueva fecha para el esperado remate de maletas abandonadas en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

En el evento, que originalmente se realizaría el 29 de octubre, se subastarán más de 600 bultos, entre ellos mochilas, bolsos y maletas extraviadas entre 2024 y 2025, resguardadas en la bodega de la Municipalidad de Pudahuel. En total, serán 661 lotes disponibles, que incluyen artículos rodantes y equipaje diverso.

Sin embargo, el 29 de octubre sí se mantendrá la subasta programada de 40 caballos del Ejército, vehículos dados de baja por instituciones públicas y 60 pallets de rezagos de CorreosChile, bajo las condiciones previamente anunciadas.

¿Cuál es la nueva fecha?

El remate de la Tía Rica fue reprogramado para el 17 de diciembre. Las condiciones de inscripción, así como la fecha de exhibición y los horarios, serán informados prontamente.

¿Cómo participar en la subasta del 29 de octubre?

Para participar en la subasta del 29 de octubre, los interesados deberán inscribirse con al menos 48 horas de anticipación en el sitio web de la DICREP, completando el formulario disponible en la sección “Registrar”.

Además, se debe pagar una garantía: $500.000 para especies (caballares) y $1.000.000 para vehículos, con plazo máximo hasta el lunes 27 de octubre. La exhibición presencial se realizará el martes 28.

