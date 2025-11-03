Empresa rematará departamentos en Santiago y regiones con precios desde las 450 UF: Así puedes participar

03 nov. 2025 - 17:40 hrs.

La empresa de subastas Macal, se encuentra rematando propiedades por precios que van desde las 450 UF (es decir, $17.825.836 al lunes 3 de noviembre). Principalmente, consiste en la venta de departamentos, pero también hay propiedades y terrenos.

Además, la compañía también se encarga de rematar vehículos con precios que van desde $1.500.000 millones dependiendo del modelo y marca del auto.

¿Cuándo es el remate de departamentos?

Para lo que queda de este año, Macal tendrá tres subastas, siendo la más próxima la que se realizará este miércoles 12 de noviembre desde las 12:00 horas.

Algunos de los departamentos que serán rematados se encuentran en Santiago, pero también hay ofertas disponibles en regiones como Coquimbo, Valparaíso, Tarapacá, entre otras.

Región Metropolitana

Eleuterio Ramírez 740, 3 dormitorios, 2 baños y a pasos del Metro Santa Lucía: 680 UF.

Lord Cochrane 184: 450 UF.

Av. María Rozas Velásquez 61, 2 dormitorios, 1 baño y a pasos del Metro Las Rejas: 2.000 UF.

Av. Santa Rosa 5741, 3 dormitorios y 1 baño: 520 UF.

Región de Tarapacá

Av. Las Américas 4710, 3 dormitorios y 2 baños: 600 UF.

Región de Valparaíso

Merced 175, 3 dormitorios y 1 baño: 450 UF.

Región de Coquimbo

Av. Libertad 204, 3 dormitorios y 1 baño: 590 UF.

Av. El Sauce, 3 dormitorios y 1 baño: 600 UF.

Cabe destacar que el monto en UF corresponde al valor mínimo que se oferta y desde ahí comienza el remate, además, para ser parte de la subasta, se debe pagar un precio correspondiente a la garantía, que equivale a 4 millones de pesos, en caso de que no se adjudique una propiedad, la empresa se compromete a devolver el dinero.

Si deseas conocer el resto de las propiedades a rematar el 12 de noviembre, puedes ingresar al siguiente enlace, ya que las mencionadas anteriormente son solo algunas.

¿Cómo participar de la subasta de departamentos?

En caso de que te haya interesado alguna de las propiedades que están en la subasta y ser parte de la puja, debes ingresar al sitio web de Macal registrarte creando una cuenta. Posteriormente, debes pagarla garantía para asegurar tu puesto.

Finalmente, el día de la subasta ingresas al sitio web con tu cuenta, te diriges al remate y presionas el botón, "Subasta en vivo", ya que todas se realizan de manera telemática vía web.

Todo sobre Remates